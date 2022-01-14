أوكرانيا تكشف عن هجوم معلوماتي كبير على مواقع إلكترونية حكومية

تعرّض عدد من المواقع الإلكترونية الحكومية في أوكرانيا، اليوم الجمعة، لهجوم معلوماتي كبير لم تتبنّه أي جهة على الفور، حسبما أعلنت السلطات، في وقت يتصاعد التوتر بين كييف وموسكو، وفقا لوكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

وأعلنت وزارة التربية والعلوم على صفحتها في فيسبوك، أن ”موقعها الرسمي مغلق مؤقتًا بسبب الهجوم الشامل الذي حصل ليل 13-14 كانون الثاني/يناير“.

وتعذّر الدخول أيضًا إلى مواقع وزارات أخرى، منها وزارة حالات الطوارئ.

وتصاعدت حدة الخطابات من مختلف الأطراف بشأن الأزمة الأوكرانية، وسط تحذيرات من أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأن خطر الغزو الروسي أصبح كبيرا.

وبدوره، قال مايكل كاربنتر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عقب محادثات مع روسيا في فيينا: ”إن أصوات طبول الحرب تدوي عاليا، ولهجة الخطاب أصبحت أكثر حدة“، بحسب وكالة ”رويترز“ للأنباء.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: ”خطر الغزو العسكري كبير“، مضيفا أنه ”لم يتم تحديد أي مواعيد لأي محادثات أخرى. يجب أن نتشاور مع الحلفاء والشركاء أولا“.

من جانبها، قالت روسيا إن الحوار بشأن أوكرانيا مستمر لكنه وصل إلى ”طريق مسدود“، بينما تسعى لإقناع الغرب بمنع انضمام أوكرانيا لعضوية حلف شمال الأطلسي ووقف توسع الحلف في أوروبا، وهي مطالب وصفتها الولايات المتحدة بأنها مستحيلة.

فيما قال السفير الروسي ألكسندر لوكاشيفيتش للصحفيين، عقب اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي ثالث محطة في سلسلة محادثات بين الشرق والغرب هذا الأسبوع: ”في هذه المرحلة، الأمر محبط حقا“.

وحذر ألكسندر لوكاشيفيتش مما سماها ”عواقب كارثية“ إذا لم يتفق الجانبان على ما وصفتها روسيا بخطوط حمراء أمنية، لكنه أضاف أن موسكو لم تتخل بعد عن الدبلوماسية بل وستعمل على تسريعها.

وتنفي روسيا التخطيط لغزو أوكرانيا، لكن الحشد العسكري أجبر الولايات المتحدة وحلفاءها على الجلوس إلى مائدة التفاوض.

وكانت الولايات المتحدة، دعت يوم الأربعاء، روسيا، ”للبقاء على طاولة المفاوضات“ بعد الجولة الأولى من المحادثات حول أوكرانيا هذا الأسبوع، وأن تواصل المناقشات حول موضوعات، منها الحد من التسلح.