كوريا الشمالية تصف عقوبات أمريكا بأنها "استفزاز".. وتهدد بـ"رد قوي"

وصفت كوريا الشمالية، يوم الجمعة، العقوبات الأمريكية ضدها، بأنها ”استفزاز واضح“، محذرة من ”رد فعل قوي“ إضا تبنت واشنطن ”نهجا تصادميا“.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تصعد الوضع عمدا بفرضها عقوبات جديدة.

وأضاف المتحدث أن تطوير كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة ”سلاحا من نوع جديد“ جاء ضمن جهودها لتحديث قدراتها الدفاعية الوطنية، ولم يكن يستهدف أي دولة بعينها أو تقويض أمن الجيران.

وتابع: ”اتهام الولايات المتحدة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالممارسة المشروعة لحق الدفاع عن النفس، استفزاز واضح، ويشبه منطق رجال العصابات“.

وحذر البيان من ”رد فعل أقوى“ إذا تبنت الولايات المتحدة نهجا تصادميا.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء أول عقوبات على برامج كوريا الشمالية للأسلحة في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق صواريخ نفذتها بيونغ يانغ، منها اثنتان الأسبوع الماضي.

كما دعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء ضد عدد من الأفراد والكيانات من كوريا الشمالية المتهمين بانتهاك قرارات المجلس التي تمنع كوريا الشمالية من تطوير صواريخ وأسلحة نووية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة أوضحت أنها لا تضمر أي نية عدائية تجاه كوريا الشمالية ومستعدة للدخول في محادثات معها دون شروط مسبقة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إنه في الوقت الذي قد تتحدث فيه واشنطن عن الدبلوماسية والحوار، فإن أفعالها تشير إلى أنها ”لا تزال منغمسة في سياستها لعزل وخنق“ كوريا الشمالية.

وأضاف البيان: ”الولايات المتحدة الأمريكية تصعد الوضع عمدا حتى من خلال تفعيل عقوبات أحادية، دون الاكتفاء بإحالة أنشطة (كوريا الشمالية) العادلة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.