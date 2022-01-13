أمريكا: مستعدون لكل السيناريوهات مع روسيا بشأن أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان، الخميس، إن الولايات المتحدة ”مستعدة“ لكل السيناريوهات مع روسيا، ”لجهة مواصلة الحوار أو تقديم رد حازم“ في حال تعرض أوكرانيا لهجوم.

وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض قال ساليفان: ”سنبحث حاليا مع حلفائنا وشركائنا في الخطوات التي سنتخذها“.

وبحسب الاستخبارات الأمريكية، لم يحسم الروس قرارهم بعد بشأن غزو محتمل لأوكرانيا.

وقال ساليفان إن ”أجهزة الاستخبارات لم تخلص إلى أن الروس اتخذوا قرارا حاسما بالتحرك عسكريا في أوكرانيا“.

وأوضح للصحافيين: ”نحن مستعدون لكل السيناريوهات. نحن مستعدون لإحراز تقدم على طاولة المفاوضات.. ونحن جاهزون لاتخاذ الخطوات الضرورية والمناسبة للدفاع عن حلفائنا ومساندة شركائنا والاستجابة لأي عدوان صلف قد يحصل“.

وقال ساليفان: ”نحن مستمرون في التنسيق بشكل مكثف مع شركائنا حول اتّخاذ تدابير اقتصادية صارمة ردا على أي غزو لأوكرانيا“.

ولدى سؤاله بشأن وحدة الموقف بين الولايات المتحدة وأوروبا في ما يتعلق بعقوبات محتملة، أعرب ساليفان عن ”ثقته“ بذلك.

لكنه أوضح أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن ضفتي الأطلسي ”لديهما بالتحديد القائمة نفسها بكل تفاصيلها“، لكني ”واثق“ من أن الأمريكيين والأوروبيين قادرون على ”العمل بشكل موحد على تطبيق تدابير اقتصادية صارمة“.

وكانت الولايات المتحدة، دعت يوم الأربعاء، روسيا، ”للبقاء على طاولة المفاوضات“ بعد الجولة الأولى من المحادثات حول أوكرانيا هذا الأسبوع، وأن تواصل المناقشات حول موضوعات منها الحد من التسلح.

جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين أجرته نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان في بروكسل، الأربعاء، بعد اجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا.

وقالت ويندي شيرمان: ”إذا انسحبت روسيا (من المفاوضات).. سيكون من الواضح تماما أنها لم تكن جادة أبدا في السعي إلى الدبلوماسية، وهذا هو السبب في أننا نستعد بشكل جماعي لكل احتمال“.

وأضافت المسؤولة الأمريكية: ”النشاط المكثف من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، هذا الأسبوع، يظهر أن الولايات المتحدة، وحلفاءنا، وشركاءنا، لا يتباطأون، وروسيا هي التي يتعين عليها اتخاذ خيار صعب: إما وقف التصعيد والدبلوماسية أو المواجهة وتحمل العواقب“.