ماكرون يندد بقرار إيراني "تعسفي" يعيد باحثة فرنسية للسجن مجددا

ندد الرئيس الفرنسي اليوم الخميس، بإعادة الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادل خواه التي أوقفت في إيران في حزيران/يونيو 2019، إلى السجن بعدما كانت قيد الإقامة الجبرية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 لإدانتها بالمس بالأمن القومي، واصفا القرار بأنه ”تعسفي بالكامل“.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل محادثات مع رؤساء جامعات باريس إن قرار ”إعادتها إلى السجن لا يستند إلى أي عناصر على الإطلاق، إنها سجينة علمية، فرنسا بأسرها في تعبئة لتحريرها“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد كشفت الأربعاء، أن السلطات الأمنية في إيران قامت بنقل ”فريبا عادل خواه“ الباحثة الفرنسية من أصول إيرانية إلى سجن ”إيفين“ شمال طهران الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة.

وذكر موقع ”امتداد“ الإصلاحي المقرب من حزب الوحدة الإسلامي في إيران، أن ”الناشطة والباحثة الفرنسية من أصول إيرانية، فريبا عادل خواه جرى إعادتها إلى سجن إيفين“.

وبحسب الموقع الإيراني فإنه ”لم يتم الإعلان عن أي سبب حتى الآن من قبل القضاء أو النيابة العامة لإلغاء قرار الإفراج المؤقت عنها وإعادتها إلى سجن إيفين“.

وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني قد اعتقلت الباحثة ”فريبا عادل خواه“، في يونيو/حزيران من عام 2019، بعد مداهمة منزلها الخاص في طهران.

وفي آيار/مايو لعام 2020، حكمت السلطات القضائية الإيرانية، على فريبا عادل خواه بالسجن خمس سنوات بتهمة ”التآمر على الأمن القومي“.

وفي أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، تم الإفراج عن الباحثة والناشطة بكفالة ومنحها إجازة من قبل السلطات القضائية.

وفي مطلع أبريل/نيسان لعام 2020، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقتها نظيره الإيراني حسن روحاني على الإفراج عن فريبا عادل خواه دون تأخير.

وإلى جانب فريبا عادل خواه، تعتقل إيران السائح الفرنسي بنيامين براير المسجون في مدينة مشهد شمال شرق إيران، الذي أعلن الإثنين الماضي، إضرابه عن الطعام، وفقاً لما أعلن محاميه الإيراني ”سعيد دهقان“.

واحتجزت السلطات في إيران مرارًا وتكرارًا مواطنين إيرانيين مزدوجي الجنسية إضافة إلى مواطنين أجانب بتهم مختلفة منها ”التجسس واستهداف الأمن القومي والتحريض على النظام“ واستخدمتهم في بعض الحالات كوسيلة ضغط في المفاوضات مع الدول الغربية.