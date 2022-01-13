أردوغان: على الاتحاد الأوروبي التوقف عن "تخريب" العلاقات مع تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تتعرض لـ“التخريب“ من خلال الاختباء وراء ذريعة التضامن داخل الكتلة، مؤكدا أن التكتل لم يرد بالمثل على جهود تركيا لتحسين العلاقات.

وأضاف أردوغان، متحدثا إلى سفراء من دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع بأنقرة، أن تركيا تريد إقامة علاقات مع الاتحاد على ”أساس أشد متانة“، لكنها تصطدم ”بأساليب مماطلة“.

وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتخلى عن ”قصر نظره“ هذا العام، وأن ”يتصرف بمزيد من الشجاعة لتحسين العلاقات مع تركيا“. موضحا أنه يتعين على بعض الدول الأعضاء ”التخلي عن نهجهم في حل مشاكلهم مع تركيا في أروقة الاتحاد“.

وتحدث أردوغان عن الجهود التي بذلتها تركيا في سبيل إقامة حوار وعلاقة دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الزيارات والمحادثات الرفيعة المستوى، قائلا: ”شاركنا أيضا في حوارات رفيعة المستوى حول تغير المناخ والأمن والهجرة والرعاية الصحية“، مشيرا إلى أن هذه الخطوات الإيجابية العديدة التي اتخذتها تركيا ”لم تلق الاستجابة التي توقعناها من الاتحاد الأوروبي“، وشجب ”تكتيكات المماطلة“ من قبل الكتلة.

وتابع: ”أود أن أقول بكل أسف إننا لم نتلق رد الفعل الذي كنا نريده من جانب الاتحاد الأوروبي إزاء هذه الخطوات“. ومضى قائلا: ”لم تحصل تركيا على أي دعم ملموس من قبل الاتحاد الأوروبي في مكافحتها للهجرة“، مشيرا إلى أنه سيكون من المستحيل ”تعميق التعاون“ في هذه القضية طالما لم يتم تحديث أحكام اتفاقية 2016.

وخلص الرئيس التركي، إلى التأكيد على أن القضايا المهمة في الاتحاد الأوروبي مثل ”وضع سياسة مشتركة للهجرة (ومعالجة) كراهية الأجانب والعداء للإسلام“، قد تم تنحيتها جانبا، وأن الكتلة ”لم تتخذ خطوات جديرة بالملاحظة“ بشأن هذه القضايا الملحة.

ووصل توتر العلاقات بين أنقرة والاتحاد إلى درجة الغليان في 2019؛ بسبب نزاع بين تركيا واليونان عضو الاتحاد الأوروبي على حدود السيادة البحرية وموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ومنذ ذلك الحين، استأنفت تركيا وأثينا، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، المحادثات لمعالجة الخلافات بينهما وتخفيف حدة التوترات، وتأسيس ما تسميه تركيا والتكتل ”جدول أعمال إيجابيا“، لكن هذا التحرك لم يحقق تحسنا يذكر في التعاون.