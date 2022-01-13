مبعوث أمريكي يطالب الغرب بالاستعداد لاحتمال تصاعد التوتر مع روسيا

قال المبعوث الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مايكل كاربنتر، بعد محادثات مع روسيا في فيينا، اليوم الخميس، إن ”على الغرب الاستعداد لاحتمال حدوث تصعيد في التوتر مع موسكو“.

وأضاف كاربنتر للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن ”الولايات المتحدة لن تقبل بمناطق نفوذ أو قيود على حقوق الدول في اختيار تحالفاتها“، في إشارة إلى مطالب روسيا بأن يوقف حلف شمال الأطلسي التوسع شرقا.

من جهته، قال السفير الروسي ألكسندر لوكاشفيتش، إن روسيا قدمت مقترحاتها الأمنية في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، في فيينا، لكنها لم تتلق ردا ”مرضيا“.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الاجتماع ركز بدلا من ذلك على مخاوف الأعضاء الآخرين.

وفي ذات الإطار، كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، القول إن باب حلف شمال الأطلسي سيظل مفتوحا لقبول أعضاء جدد على الرغم من طلب روسيا ألا يمنح الحلف أوكرانيا عضويته في المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في أوروبا في محاولة لخفض حدة التوتر.

واستمرت المحادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس في فيينا، اليوم الخميس، في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تضم في عضويتها 57 دولة، في وقت تحشد فيه روسيا قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة تلفزيون (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية: ”لم يتحدد بعد الطريق الذي سيسلكه (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. هل سيختار طريق الدبلوماسية والحوار لحل بعض هذه المشكلات أم سيستمر في مسار المواجهة والعدوان؟“.