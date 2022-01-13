روسيا تلوح بتحرك لحماية أمنها القومي إذا لم تتلق "ردا إيجابيا" من الغرب

قال مبعوث روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال اجتماع للمنظمة اليوم الخميس إن ”موسكو ستتحرك للدفاع عن أمنها القومي إذا لم تتلق ”ردّا إيجابيّا“ من الغرب على مطالبها الأمنية“.

وكتبت البعثة الروسية إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على ”تويتر“ نقلا عن المبعوث ألكسندر لوكاشيفيتش ”إذا لم نسمع ردّا إيجابيّا على مقترحاتنا خلال إطار زمني معقول واستمر السلوك العدواني تجاه (روسيا)، فسيتعين علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن الإستراتيجي والقضاء على التهديدات غير المقبولة لأمننا القومي“.

في غضون ذلك، أعلن مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الخميس أن روسيا لا ترى سببًا لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع الدول الغربية ”في الأيام المقبلة“ بشأن مطالبات موسكو بالحصول على ضمانات أمنية.

وقال ريابكوف في مقابلة مع تلفزيون ”ار تي في اي“ الروسي ”دون توضيح ما إذا كانت هناك احتياطيات من المرونة على الجانب الآخر بشأن مواضيع مهمة، ”لا يوجد سبب للجلوس إلى طاولة (المفاوضات) في الأيام المقبلة، والاجتماع مرة أخرى وبدء المناقشات ذاتها“.

ويوم الأربعاء، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“ إن من الصعب تجاوز الخلافات القائمة بين روسيا والحلف بشأن أوكرانيا، وذلك بعد محادثات استغرقت أربع ساعات أصرّت فيها موسكو على مطالبها بضمانات أمنية من الغرب.

وأضاف ينس ستولتنبرج للصحفيين ”هناك خلافات كبيرة بين أعضاء الحلف من جهة وروسيا من جهة أخرى(…) ولن يكون من السهل تجاوز خلافاتنا، لكنّ هناك مؤشرا إيجابيّا بجلوس جميع حلفاء الحلف مع روسيا على طاولة واحدة ومناقشة قضايا جوهرية“.

وأجبرت روسيا الغرب على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد أن حشدت نحو 100 ألف من جنودها قرب الحدود مع أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتنفي موسكو نيتها غزو أوكرانيا لكنها تقول إنها ”تحتاج إلى سلسلة من الضمانات لأمنها، بما في ذلك وقف أي توسع إضافي لحلف شمال الأطلسي وانسحاب قوات التحالف من دول وسط أوروبا وشرقها التي انضمت إليه بعد الحرب الباردة“.

وقال ستولتنبرج إن ”أي استخدام للقوة الروسية ضد أوكرانيا سيكون خطأ سياسيّا فادحا ويكلف روسيا ثمنا باهظا“.

وكرر موقف حلف شمال الأطلسي بأن أوكرانيا والحلف فقط هما من يمكنهما تقرير ما إذا كانت كييف ستنضم للحلف أم لا.