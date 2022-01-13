مطالبات باعتقال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قبل عودته من نيكاراغوا لبلاده

دعت مؤسسة أبحاث أمريكية متخصصة إلى إلقاء القبض على القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، أثناء عودته من نيكاراغوا إلى طهران، بسبب دوره في الهجوم الدموي على مركز ثقافي في الأرجنتين العام 1994 مما أدى إلى مصرع 85 شخصا.

وأشارت ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات“ إلى أن طائرة ”رضائي“ لا تزال رابضة في مطار العاصمة النيكاراغوية مانغاوا، حيث شارك في احتفال تولي دانيال أورتيجا فترة ولايته الرابعة كرئيس لتلك الدولة.

وقالت المؤسسة في تقرير لها: ”عائلات الضحايا الذين سقطوا في ذلك الهجوم الدموي تنتظر العدالة منذ 28 عاما.. لذلك يجب أن يكون رضائي في قاعة محكمة وليس في حفل تنصيب رئاسي، ويجب ألّا ترحب به أي دولة بل تعتقله“.

ولفت التقرير إلى أنه في العام 2007 أصدر الإنتربول نشرة حمراء بحق رضائي بتهمة ”القتل العمد والأضرار الجسيمة“، بعد أن أصدرت الأرجنتين في العام 2006 مذكرة توقيف دولية ضده لدوره في الهجوم، فيما قررت الأرجنتين العام 2019، إضافته أيضًا إلى قائمتها الإرهابية.

وفي العام 2020، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رضائي، وصنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وأوضح التقرير أن تلك الخطوات تفسر سبب قيام طائرة رضائي برحلة غير مباشرة من طهران إلى ماناغوا الأسبوع الماضي، مبينا بأن الطائرة عبرت أولا المجال الجوي لتركيا واليونان، وحلقت فوق جنوب إيطاليا ثم تونس، فالجزائر، قبل أن تدخل المجال الجوي لموريتانيا حيث هبطت في المطار.

وقال التقرير ”بعد أقل من ساعتين على الأرض، أقلعت الطائرة مرة أخرى متجهة إلى كراكاس في فنزويلا متجنبة أجواء جمهورية الرأس الأخضر الأفريقية، لتحلق طائرة رضائي بعد ذلك من كاراكاس، إلى ماناغوا وهذه المرة متجنبة المجال الجوي لكولومبيا.

واعتبرت المجلة بأن مراوغات مسار الطائرة يشير إلى أن رضائي كان يخشى أن تجبر بعض الدول طائرته على الهبوط من أجل إلقاء القبض عليه، ففي حزيران/ يونيو العام 2020، ألقي القبض على أليكس صعب، وهو أحد المحسوبين على النظام الفنزويلي والمسؤول عن تنسيق التهرب من العقوبات الأمريكية على إيران، أثناء توقف فني للطائرة في الرأس الأخضر بينما كان في طريقه إلى طهران.

وبعد بضعة أشهر منعت سلطات الرأس الأخضر هبوط طائرة شحن إيرانية مملوكة للحرس الثوري الإيراني، بحسب التقرير الذي قال، إنها كانت تحمل أسلحة من إيران إلى فنزويلا.

وقال كاتب التقرير: ”بينما نكتب هذا التقرير تشير مواقع تتبع الرحلات الجوية إلى أن طائرة رجال الأعمال الخاصة برضائي لا تزال على مدرج مطار ماناغوا الدولي.. لكن وجوده في ماناغوا أصبح معروفًا للجمهور وأثار إدانة من حكومة الأرجنتين“.

وأوضح أن رحلته للعودة – حتى دون توقف – تحتاج إلى عبور المجال الجوي السيادي للعديد من البلدان في منطقة البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط وأن كثيرا منهم حلفاء للولايات المتحدة وجميعهم أعضاء في الإنتربول.

وتساءل ”هل يحرمونه من العبور أو يجبرونه على الهبوط حتى يتم القبض عليه ويواجه المحاكمة.. هل ستستخدم الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة التي لديها النفوذ والوسائل لتحقيق مثل هذه النتيجة، نفوذها الدبلوماسي لضمان عدم وصول رحلة رضائي إلى الوطن.. أم أن إدارة الرئيس جو بايدن التي تشارك حاليًا في سباق لإتمام المفاوضات النووية مع النظام الايراني الذي يخدم فيه رضائي ستختار تركه يرحل“.