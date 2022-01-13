الكرملين: فرض واشنطن عقوبات على بوتين سيكون "تجاوزا للحدود"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اعتبر الكرملين، الخميس، أن فرض عقوبات أمريكية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال شنّت روسيا هجومًا على أوكرانيا، سيكون ”تجاوزًا للحدود“، غداة تقديم أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراح قانون ينصّ على ذلك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن فرض ”عقوبات على رئيس دولة، سيكون إجراء يتجاوز الحدود، سيكون بمثابة قطع العلاقات“ بين البلدين، مشيرًا إلى أن اقتراح قانون الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي ”لا يُسهّل قيام جوّ بنّاء للمحادثات“ الجارية بين روسيا والقوى الغربية.

اعتبر #الكرملين أن فرض عقوبات أمريكية على الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين في حال شنّت #روسيا هجومًا على #أوكرانيا سيكون "تجاوزًا للحدود".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية #دميتري_بيسكوف إن فرض "عقوبات على الرئيس، سيكون إجراء يتجاوز الحدود، سيكون بمثابة قطع العلاقات بين البلدين. pic.twitter.com/WJVF0lyOWX — إرم نيوز (@EremNews) January 13, 2022

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قد اقترحوا فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الحكوميين الروس في حال حدوث تصعيد للوضع حول أوكرانيا، بحسب مسودة القانون.

وجاء في الوثيقة: ”عقوبات إلزامية ضد المسؤولين بمن فيهم الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقادة القوات المسلحة“.

وأضافت: ”مساعدة أمنية إضافية تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمساعدات طارئة إضافية لأوكرانيا“.

وقالت الوثيقة، إنه يجب تخصيص المبلغ في السنة المالية 2022 في حالة تفاقم الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من ”تهديد روسي محتمل“، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.

وتؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.