قوات بقيادة روسيا تبدأ انسحابها من كازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات بقيادة روسيا بدأت الخميس انسحابها من كازاخستان، حيث أُرسلت لدعم السلطات في مواجهة أعمال شغب غير مسبوقة، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وقالت الوزارة في بيان إن ”وحدات جنود السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بدأت، بعدما أنجزت المهام المحددة، تحضير معدّاتها العسكرية والتقنية لنقلها إلى طائرات سلاح الجوّ الروسي بهدف العودة إلى قاعدتها الدائمة“.

والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تكتل عسكري تقوده روسيا، ستبدأ سحب قواتها من بلاده في غضون يومين.

وأضاف أن القوات ستغادر الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بشكل كامل خلال فترة 10 أيام.

وطلبت كازاخستان مساعدة عسكرية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي وسط اضطرابات عنيفة ضربتها الأسبوع الماضي.

وأعلنت المنظمة الخميس الماضي إرسال الكتيبة الأولى من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان تلبية لطلب قاسم جومارت، مشيرة إلى أن وجودها في البلد الذي عانى خلال الأيام الماضية من موجة احتجاجات عارمة، لفترة محدودة.

وقالت المنظمة في وقت سابق، إن القوات التي أرسلتها هي قوة لحفظ السلام وسوف تتولى مهام حماية منشآت الدولة والمنشآت العسكرية.

وكانت وزارة الداخلية قالت، الثلاثاء، إن قوات الأمن اعتقلت 9900 شخص خلال الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي.

واتهم رئيس كازاخستان يوم الاثنين، ”مقاتلين أجانب“ قدموا من دول أخرى في آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط بالمشاركة في أعمال الشغب الأخيرة التي وصفها بأنها ”هجوم إرهابي“.

وقال قاسم جومرت توكاييف، في بيان صدر عن مكتبه، ملخصا محادثته مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إنه ”ليس لدي شك في أنه هجوم إرهابي، عمل منظم ومعد له بشكل جيد ضد كازاخستان بمشاركة مقاتلين أجانب من دول آسيا الوسطى بينها أفغانستان. لقد شارك أيضا مقاتلون من الشرق الأوسط“، بحسب ”فرانس برس“.

وأوضح أن ”نحو 1300 مؤسسة تعرّضت لأضرار“، مشيرا إلى هجمات استهدفت ”مئة مؤسسة بين مراكز تجارية ومصارف“.

ووقعت الاضطرابات الأكثر عنفا في ألماتي العاصمة الاقتصادية، حيث قتل 103 أشخاص، بحسب ما أفاد تقرير نشرته قناة الحكومة على ”تلغرام“، يوم الأحد، قبل إزالته، إذ أبلغت وزارة الصحة وسائل الإعلام الروسية والكازاخستانية أن المعلومات نشرت عن طريق الخطأ.