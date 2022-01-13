مقتل ضابطين إسرائيليين بنيران صديقة في غور الأردن

قال الجيش الإسرائيلي إن ”اثنين من ضباطه قتِلا خطأ على يد جندي من قواته اليوم الخميس في معسكرهم بالضفة الغربية المحتلة“.

ولم يتضمن البيان العسكري تفاصيل تذكر بشأن الحادث الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يتعلق بوحدة للقوات الخاصة في غور الأردن.

وذكرت التقارير أن الضابطين قتِلا على يد جندي اعتقَد خطأ أنهما مهاجمان فلسطينيان، بعدما أطلقا أعيرة تحذيرية صوب هدف تم رصده أثناء دورية في نهاية تدريب ليلي، وفقا لرويترز.

وفي تغريدة على موقع ”تويتر“، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ”لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم إبلاغ العائلتين ويتم التحقيق في ظروف الحادث“.

لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (اطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم ابلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 13, 2022

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، لكن الرقابة العسكرية منعت نشر أي تفاصيل عن الحادث حتى إبلاغ أسرتي الضابطين. وأقر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بوقوع ”حادث خطير“ في القاعدة.

وقالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ الإسرائيلية إنه لم يتم الكشف عن هوية الضابطين أو تفاصيل أخرى عن الحادث، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي قال إن جنديّا وضابطين تبادلوا إطلاق النار بعد الاشتباه في أنهم وسط هجوم مسلح فلسطيني.

من جهتها، قالت صحيفة ”يديعوت“ الإسرائيلية إنه ”اشتبه اثنان من قادة لواء الكوماندوز الإسرائيلي بشخص قرب قاعدة النبي موسى في الأغوار، واعتقدا أنه فلسطيني، فأطلقا النار في الهواء، فاشتبه فيهما جندي من اللواء وأطلق النار باتجاههما وقتلهما“.

وتقدر تقارير إسرائيلية عدد المستوطنين في الأغوار بنحو 6 آلاف مستوطن، فيما تشير المصادر الفلسطينية إلى أن عددهم ارتفع خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى 13 ألف مستوطن، يتوزعون على 38 مستوطنة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي كشفت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ أن وزارة البناء والإسكان تعكف على بلورة خطة لمضاعفة عدد المستوطنين، على طول أراضي غور الأردن شرقي الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن ”الحكومة الإسرائيلية ستخصص مبلغ 90 مليون شيكل (نحو 28 مليون دولار) لتنفيذ المخطط“.