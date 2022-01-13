إيران تعدم اثنين من المشاركين باحتجاجات 2018

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين شاركا في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أواخر كانون الأول/ ديسمبر عام 2018، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقال رئيس قضاة محافظة لورستان غرب إيران، محمد رزم، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين وصفهما بـ“الإرهابيين“، مضيفا أن ”الشخصين أضرما النار في محطة وقود بمدينة خرم آباد وأدى الحادث إلى مقتل اثنين من عناصر الشرطة“.

وأضاف محمد رزم وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، أن ”الشخصين اعترفا بمحاولة نشر الفوضى وانعدام الأمن في محافظة لرستان غرب إيران“.

وفي 26 من كانون الأول/ ديسمبر 2018، انطلقت احتجاجات كانت بدايتها من مدينة مشهد شمال شرق إيران، بسبب المشاكل الاقتصادية والمعيشية، وسرعان ما اتسعت لتشمل العديد من المدن الإيرانية.

ورفع المحتجون في المدن الإيرانية شعارات عديدة من بينها ”الموت للغلاء“ و“الموت للبطالة“ و“الموت للإصلاح“، فيما هتفوا أيضا ضد الرئيس في حينها حسن روحاني وطالبوه بالاستقالة من منصبه.

وجاءت الاحتجاجات بعد نحو 6 أشهر من انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 مع إيران، وتشديد العقوبات على البلاد، الأمر الذي تسبب بانهيار العملة بشكل غير مسبوق.

ولم تكشف السلطات الإيرانية بشكل رسمي عن الإحصائيات الدقيقة لعدد القتلى والمعتقلين في تلك الاحتجاجات التي شملت قرابة 100 مدينة في البلاد واستمرت 10 أيام.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في حينها، غلام حسين محسني إيجي (حاليا رئيس السلطة القضائية)، إن عدد القتلى في تلك الاحتجاجات بلغ 25 شخصا، مدعيا أن اثنين من معتقلي الاحتجاجات انتحرا في سجني ايفين شمال طهران ومدينة آراك وسط البلاد.

فيما قال جواد كريمي قدوسي الذي كان يتولى منصب عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إن 54 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية.

وبعد قمع الاحتجاجات وقطع شبكة الانترنت، قدر وزير الداخلية السابق عبد الرضا رحماني فضلي، عدد المعتقلين بنحو 5 آلاف شخص، مشيراً إلى أن 42 مدينة من أصل 100 مدينة كانت مسرحا للمواجهات والعنف بين المحتجين وقوات الشرطة، من دون الكشف عن عدد القتلى.