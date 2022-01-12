رغم قرار بالإفراج عنها.. إيران تعيد باحثة فرنسية إلى سجن "إيفين"

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، إن السلطات الأمنية قامت بنقل ”فريبا عادل خواه“ الباحثة الفرنسية من أصول إيرانية إلى سجن ”إيفين“ شمال طهران الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة.

وذكر موقع ”امتداد“ الإصلاحي المقرب من حزب الوحدة الإسلامي في إيران، أن ”الناشطة والباحثة الفرنسية من أصول إيرانية، فريبا عادل خواه جرى إعادتها إلى سجن إيفين“.

پایگاه خبری امتداد گزارش داد که فریبا عادلخواه، محقق ایرانی-فرانسوی به زندان بازگردانده شده است عادلخواه که به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده از مهرماه سال ۱۳۹۹ با پابند الکترونیکی از زندان اوین آزاد شده بود — ایران اینترنشنال – خبر فوری (@IranIntlbrk) January 12, 2022

وبحسب الموقع الإيراني فإنه ”لم يتم الإعلان عن أي سبب حتى الآن من قبل القضاء أو النيابة العامة لإلغاء قرار الإفراج المؤقت عنها وإعادتها إلى سجن إيفين“.

وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت الباحثة ”فريبا عادل خواه“، في يونيو/حزيران من عام 2019، بعد مداهمة منزلها الخاص في طهران.

وفي آيار/مايو لعام 2020، حكمت السلطات القضائية الإيرانية، على فريبا عادل خواه بالسجن خمس سنوات بتهمة ”التآمر على الأمن القومي“.

وفي أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، تم الإفراج عن الباحثة والناشطة بكفالة ومنحها إجازة من قبل السلطات القضائية.

وفي مطلع أبريل/نيسان لعام 2020، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقتها نظيره الإيراني حسن روحاني على الإفراج عن فريبا عادل خواه دون تأخير.

وإلى جانب فريبا عادل خواه، تعتقل إيران السائح الفرنسي بنيامين براير المسجون في مدينة مشهد شمال شرق إيران، الذي أعلن الإثنين الماضي، إضرابه عن الطعام، وفقاً لما أعلن محاميه الإيراني ”سعيد دهقان“.

واحتجزت السلطات في إيران مرارًا وتكرارًا مواطنين إيرانيين مزدوجي الجنسية بالإضافة إلى مواطنين أجانب بتهم مختلفة منها ”التجسس واستهداف الأمن القومي والتحريض على النظام“ واستخدمتهم في بعض الحالات كوسيلة ضغط في المفاوضات مع الدول الغربية.

وحث روبرت مالي مسؤول الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، السلطات الإيرانية على الإسراع بالإفراج عن مزدوجي الجنسية من الأمريكيين والبريطانيين فوراً.

ووفق تقارير إيرانية، تحتجز طهران 4 أمريكيين، بينهم باقر نمازي، وسيامك نمازي، والناشط البيئي مراد طاهباز، ورجل الأعمال الإيراني الأمريكي عماد شرقي، فيما لا يزال مصير الضابط الأمريكي المختطف روبرت ليفنسون مجهولاً منذ وصوله إلى جزيرة كيش الإيراني في عام 2007.

كما تعتقل السلطات الإيرانية ناشطين من حملة الجنسية البريطانية والسويدية والألمانية.