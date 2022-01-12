روسيا تهدد باللجوء للحلول العسكرية إذا فشل المسار السياسي مع حلف الأطلسي

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، الأربعاء، إن موسكو ستلجأ إلى الحلول العسكرية لتحييد التهديدات التي تواجه أمنها، إذا لم تكن الوسائل السياسية كافية لتحقيق ذلك، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء.

جاءت تصريحات جروشكو بعد محادثات في بروكسل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بشأن مطالب موسكو الأمنية.

وحسب جروشكو، فإن ”موسكو استعرضت خلال المحادثات إجراءات مضادة محتملة يمكن أن تتخذها في حالة فشل المسار السياسي، وأن الوضع خطير للغاية، لكن لم يتضح بعد كيفية التغلب على العقبات بين الجانبين لإحراز تقدم“.

وأضاف أن ”موسكو تريد ردودا مكتوبة من حلف شمال الأطلسي بشأن مقترحاته حول الضمانات الأمنية الشاملة، ومعرفة كيف سينفذها أو لماذا لا يستطيع فعل ذلك إذا قرر عدم تنفيذها، وأن موسكو ستتمكن بعد ذلك من تحديد طريقها“، محذرا من أن ”الحلف لا يمكنه ببساطة الانتقاء من المقترحات الأمنية الواردة في القائمة التي قدمتها روسيا“.