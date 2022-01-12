تقرير: الأمن الإيراني يعتدي على 47 معتقلا سياسيا في سجن أرومية

اعتدت قوات أمنية خاصة في سجن مدينة أرومية المركزي، غرب إيران، على 47 سجيناً سياسياً، أثناء نقلهم إلى جناح جديد داخل السجن، وفقاً لما ذكر موقع صحيفة “ إندبندنت“ باللغة الفارسية.

وقال الموقع في تقرير له، اليوم الأربعاء، إن ”قوات خاصة في سجن أرومية المركزي هاجمت الجناح الخاص بالسياسيين، واعتدت على 47 معتقلاً سياسياً أثناء نقلهم إلى جناح أمني جديد“، مضيفاً أن ”ما لا يقل عن ثمانية معتقلين جرى نقلهم إلى الحبس الانفرادي مع إصاباتهم بجروح“.

وأشار التقرير إلى أن ”هذه الحادثة وقعت صباح يوم الاثنين الماضي، بأمر من رئيس السجن ورئيس مكتب وزارة المخابرات في سجن أرومية“.

من جانبها، قالت شبكة حقوق الإنسان كردستان الإيرانية ”إنه أثناء الهجوم على السجناء السياسيين، قاوم عدد من السجناء القوات الأمنية؛ بسبب محاولة نقلهم إلى العنبر الجديد، لكن حراس السجن أرسلوهم إلى الحبس الانفرادي بالضرب المبرح“.

وقال مصدر مطلع إن المعتقلين الذين جرى نقلهم أصيبوا بجروح بالغة في الرأس واليدين والصدر، ونقلوا إلى الحبس الانفرادي بأمر من رئيس السجن بدلا من نقلهم إلى مركز طبي ”.

وأكدت شقيقة أحد المعتقلين أن ”شقيقها تعرض للضرب ونُقل إلى الحبس الانفرادي“.

وكانت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية أفادت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن إدارة سجن مدينة أرومية المركزي قامت ببناء جناح أمني جديد“.

وبحسب المنظمة، ”فقد تم نقل السجناء إلى العنبر الجديد، فيما منعت قوات الحرس الخاص نقل متعلقاتهم الشخصية“، مشيرة إلى ”أنه في الجناح الجديد، سيتم عزل جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي عن العنابر الأخرى، كما أن أنظمة التحكم والضوضاء في هذا القسم أكثر شدة من القسم السابق“.

وكان نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وحقوق الإنسان، كاظم غريب آبادي، زار سجن ايفين شمال طهران، الذي يتواجد فيه عدد كبير من السياسيين والناشطين والصحفيين المعارضين.

وزعم غريب آبادي، في تصريحات للصحافة الإيرانية، ”أن نموذج حراس السجون لدينا إنساني، كما أن مرافق الرعاية في سجوننا تتجاوز أي دولة أخرى“، مشيراً إلى أن ”السجين يحظى بالاهتمام باستمرار، لذلك نتوقع منه أن يتبع جميع قواعد السجن“.