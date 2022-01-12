بينها إيران والسودان.. ثماني دول تخسر حق التصويت في الأمم المتحدة‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أمام أعضاء الجمعية العامة أن ثماني دول بينها إيران والسودان وفنزويلا، فقدت حقها في التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون الكبيرة المستحقة للمنظمة.

وقال الأمين العام في رسالته التي أوردتها وكالة ”فرانس برس“، اليوم الأربعاء، إن ”11 دولة عضوا متأخرة حاليا في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق الامم المتحدة“.

وتنص هذه المادة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساويا أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين.

وإذا كان تخلف الدول عن سداد المستحقات يعود إلى ”ظروف خارجة عن إرادتها“، فإنه يجوز للدولة المستهدفة بموجب المادة 19 الاحتفاظ بحقها في التصويت وهذا هو الحال في عام 2022 بالنسبة لجزر القمر وساو تومي وبرينسيب والصومال، كما ذكر غوتيريش.

ويضيف الأمين العام للأمم المتحدة أنه إلى جانب إيران والسودان وفنزويلا، فإن الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيغوا وبربودا والكونغو وغينيا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو.

وكشف الأمين العام الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت: على إيران أن تدفع ما يزيد عن 18 مليون دولار والسودان نحو 300 ألف دولار وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار.

والعام الماضي، خسرت إيران حقها في التصويت بسبب الديون المستحقة، وقالت طهران إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن.

وبعد أشهر من المفاوضات، مُنحت طهران إعفاء يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت في حزيران/يونيو قبل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي.

وتبلغ موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في كانون الأول/ديسمبر نحو 3 مليارات دولار، وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة والتي تم الموافقة عليها في حزيران/يونيو 6,5 مليار دولار.