روسيا: عرضنا على حلف الأطلسي خطوات لخفض التصعيد لكنه تجاهلها‎‎

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين قوله بعد محادثات مع حلف شمال الأطلسي في بروكسل، اليوم الأربعاء، إن موسكو عرضت على الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة إجراءات لخفض التصعيد، لكن الحلف تجاهلها.

وأضاف فومين أن تجاهل الحلف للإجراءات المقترحة يهيئ الظروف لوقوع حوادث ونزاعات.

وعلى صعيد منفصل، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن روسيا تعول الكثير على إجراء محادثات أمنية بناءة مع حلف شمال الأطلسي.

وبحسب موقع قناة ”روسيا اليوم“ على الانترنت، اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن العلاقات بين روسيا والناتو هبطت إلى مستوى منخفض لدرجة حرجة، متهمة الحلف بتجاهل مبادراتها لتخفيف التوتر ”ما يثير بوادر لنشوب نزاعات“.

وفي سياق آخر، شدد الكرملين على غياب أي علاقة بين المفاوضات التي انطلقت اليوم الأربعاء في بروكسل بين روسيا وحلف الناتو، والتدريبات العسكرية التي تجريها روسيا في أراضيها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كان هناك أي علاقة بين المفاوضات التي تجريها موسكو مع شركائها الغربيين، والمناورات العسكرية التي تجريها قوات المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي: ”لا، ليس هناك أي علاقة. الحديث يدور عن وحداتنا والمناطق العسكرية الخاصة بنا الواقعة داخل حدود دولتنا، والبناء العسكري والمناورات العسكرية كانت ولا تزال وستظل مستمرة، وهذه هي ممارسة معتادة لأي جيش“.

ولفت بيسكوف إلى أن روسيا لن تخطو خطى المسؤولين الأمريكيين في إطلاق تهديدات وإنذارات نهائية، وتوعد الطرف الآخر بـ“دفع الثمن الباهظ“ على خلفية استمرار المفاوضات الحالية، داعيا إلى انتظار نتائج الجولة القادمة من المفاوضات التي ستجري ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتابع: ”نتفاوض على نحو جاد، ونحن منفتحون على هذا الحوار، ولا يزال دبلوماسيونا متمسكين بالتقاليد الدبلوماسية على الرغم من الوضع القاسي، لكننا نفضل التفاوض أولا“.

وشدد المتحدث على أن حلف شمال الأطلسي هو من يزيد من التوترات، ويشكل خطرا على روسيا من خلال استمرار توسعه شرقا، لافتا إلى أن ذلك دفع موسكو إلى مطالبة الناتو بتقديم ضمانات قانونية ملزمة إليها بغية خفض التوترات.