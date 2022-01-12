فرنسا تغلق مسجدًا جنوب البلاد بسبب خُطبه "المعادية للسامية‎‎"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها أغلقت مسجدًا في مدينة كان الجنوبية متّهمًا بخُطبٍ ”معادية للسامية“.

وبعد هذا القرار وصل عدد المساجد التي أغلقتها السلطات خلال بضعة أشهر إلى 3، في بلد يتعقّب الخطاب الإسلامي، منذ هجمات العام 2015.

وأكّد وزير الداخلية جيرالد دارمانان، عبر محطة ”سي نيوز“ التلفزيونية، أن 70 من أصل أكثر من 2500 مسجد في فرنسا تعد“ متطرفة“.

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية، في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى أن 21 من أماكن العبادة هذه ”مغلق حاليًا لعدم استيفاء شروط إدارية أو بموجب قرار قضائي أو انتقال عقد الإيجار أو أشغال أو إغلاق إداري“.

وكانت 5 من هذه المساجد ”موضع تحقيق“، بغية إغلاقها المحتمل، منها مسجد مدينة كان.

وقال دارمانان: ”نحن نُغلقه لأننا نأخذ عليه خُطبًا معادية للسامية، ولدعمه جماعة مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا، وجمعية بركة سيتي“ الإسلامية.

وهاتان الجمعيتان حُلّتا، في خريف العام 2020، إثر اغتيال سامويل باتي مدرس مادة التاريخ والجغرافيا الذي قتله قرب باريس شاب إسلامي لتناوله رسوم النبي محمد مع تلاميذه في الصف.

وتقع مدينة ”كان“ قرب مدينة ”نيس“ التي وقعت فيها، في العام 2016، إحدى أكثر الهجمات دموية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، وقُتل فيها 86 شخصًا.

كما شهدت مدينة نيس، في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وقبل واقعة قتل المدرس الفرنسي بثلاثة عشر يومًا، هجومًا بسكين أسفر عن مقتل 3 أشخاص داخل كنيسة.

وأصيب منفذ الهجوم وهو تونسي يدعى إبراهيم العويساوي، بعد إطلاق الشرطة النار عليه.

وقال ممثلون للادعاء الفرنسي بعدها، إن ”العويساوي“، كان على هاتفه صور للرجل الذي قتل المدرس الفرنسي.

وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها بدأت إجراءات الإغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه شمال البلاد والتي قد تصل إلى 6 أشهر، معتبرة خُطبه ”متطرّفة وغير مقبولة“.

وبحسب دارمانان، كانت الخُطب في هذا المسجد ”تمجّد الجهاد“ وتدافع عن ”ممارسة الأحكام المتشددة للإسلام“، وتنادي ”بإعلائه فوق قوانين الجمهورية“.

وفي نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أُغلق مسجد منطقة ألّون (وسط البلاد الغربي) والذي يستقبل نحو 300 شخص، لمدّة 6 أشهر بقرار من الإدارة المحلية للاشتباه في إضفائه الشرعية على ”الجهاد المسلح أو الإرهاب خلال خُطبه“.