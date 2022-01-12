روسيا تطرح مطالبها الأمنية في اجتماع الأطلسي‎‎

بدأت روسيا طرح مطالبها الخاصة بالضمانات الأمنية في أوروبا، أمام حلف الأطلسي، بأعضائه الثلاثين اليوم الأربعاء، بعد أن كشفت محادثات مكثفة مع الولايات المتحدة في جنيف النقاب عن وجود خلافات ضخمة بين الجانبين يتعين تسويتها.

ووفقا لوكالة ”رويترز“ استقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، في مقر الحلف، لمحاولة نزع فتيل أسوأ التوترات بين الشرق والغرب، منذ الحرب الباردة، التي اشتعلت شرارتها بسبب المواجهة حول أوكرانيا، التي تقول الولايات المتحدة إن روسيا تستعد لغزوها.

وترفض موسكو هذه الاتهامات، رغم أنها تحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، ويشارك في محادثات مجلس الأطلسي – روسيا، سفراء ووزراء حلف الأطلسي، ووفد روسي بقيادة جروشكو.

وتعد هذه أرفع محاولة تتم في حلف الأطلسي لتحويل الصراع العسكري المحتمل بسبب أوكرانيا إلى عملية سياسية ودبلوماسية.

ويقول دبلوماسيون في حلف شمال الأطلسي: ”إن التحالف الغربي سيعتبر موافقة موسكو على إجراء مزيد من المحادثات نجاحا“.

وأوضحوا ”إن أعضاء الحلف مستعدون للتفاوض مع موسكو بشأن زيادة الانفتاح إزاء أفكار تتعلق بالتدريبات العسكرية، وتجنب الاشتباكات العرضية، التي قد تؤدي إلى نشوب صراع، وكذلك الحد من الصواريخ في أوروبا“.

لكن أعضاء حلفاء الأطلسي يقولون إن هناك الكثير من المطالب الروسية غير المقبولة التي طُرحت في مسودتي معاهدتين في كانون الأول/ديسمبر، بما في ذلك الدعوات لتقليص أنشطة الحلف إلى مستويات حقبة التسعينيات والتعهد بعدم ضم أعضاء جدد.

من جهتها، قالت المبعوثة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي، جوليان سميث، للصحفيين مساء أمس الثلاثاء: ”لنكن واضحين، إن التحركات الروسية هي التي عجلت بهذه الأزمة، ونحن ملتزمون بالدبلوماسية لتهدئة الوضع“.

وفيما يتعلق بحشد 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا، أوضحت سميث قائلة: ”نريد أن نرى روسيا تسحب قواتها“.

من جانبه، يبدي الكرملين استياءه الشديد إزاء توسع الأطلسي شرقا إلى دائرة النفوذ السوفيتي القديم، ويرى أن أدوات الردع والتحديث العسكري للتحالف الذي تقوده واشنطن تشكل تهديدا لروسيا.

ونفذت موسكو تدريبات بالذخيرة الحية، شاركت فيها قوات ودبابات قرب الحدود الأوكرانية أمس الثلاثاء، في الوقت الذي أبدت فيه تشاؤمها إزاء مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة.

وقال جروشكو المبعوث الروسي السابق لدى الحلف إن بلاده تريد تحاشي المواجهة.

في حين قال زميله سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية، الذي أجرى محادثات مع الولايات المتحدة، في جنيف، لكنه لم يتوجه إلى بروكسل، ”إنه لا يمكن السماح بانضمام أوكرانيا لحلف الأطلسي“.

ولا توجد حتى اللحظة خطط لدى الحلف لضم أوكرانيا، لكنه يقول ”إنه لا يمكن لروسيا أن تملي عليه علاقاته مع دول أخرى ذات سيادة“.