المركز الثقافي البريطاني يؤكد الإفراج عن موظفته الإيرانية آراس أميري

قال المجلس الثقافي البريطاني اليوم الأربعاء، إن موظفته الإيرانية آراس أميري قد أُطلق سراحها في إيران وعادت إلى بريطانيا.

واعتقلت السلطات أميري، وهي مواطنة إيرانية تقيم في بريطانيا، في آذار/ مارس 2018، أثناء زيارة لطهران وحكم عليها القضاء الإيراني بالسجن عشر سنوات في العام التالي في تهم بالتجسس، حسب ما أفادت ”رويترز“.

وبسبب التوتر مع القوى الغربية، حظرت السلطات الإيرانية التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في عام 2019، وحذرت من أن مثل هذا النشاط سيؤدي إلى ملاحقة قضائية.

وذكر المجلس الثقافي البريطاني في بيان: ”يسرنا أن نؤكد أن المحكمة العليا الإيرانية برأت ساحة موظفة المجلس الثقافي البريطاني والمواطنة الإيرانية آراس أميري من كل التهم التي كانت منسوبة لها بعد قبول طعن تقدم به محاميها“.

ولم يصدر تأكيد رسمي لإطلاق سراح أميري من السلطات الإيرانية.

وسجنت إيران عددا من مواطنيها الحاصلين أيضا على الجنسية البريطانية بتهم مماثلة، ومنهم نازانين زاغاري راتكليف، الموظفة في مؤسسة تومسون رويترز والتي حُكم عليها بالسجن لمدة عام إضافي في نيسان/أبريل 2021، قبل وقت قصير من انتهاء فترة عقوبتها البالغة خمس سنوات.

وفي أيار/مايو من العام الماضي، صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن معاملة نازنين زاغري-راتكليف، التي حُكم عليها مجددا ذلك الشهر بالسجن لمدة عام، ترقى إلى التعذيب.

وقال راب لشبكة ”بي بي سي“، إن ”نازنين محتجزة بشكل غير قانوني من وجهة نظري وفق القانون الدولي، وأعتقد أنها تعامل بالطريقة الأكثر تعسفا وإساءة“.

وأضاف ”أعتقد أن الطريقة التي تعامل بها ترقى إلى التعذيب، والإيرانيون ملزمون بشكل واضح، وبلا لبس، الإفراج عنها“، كما أفادت ”فرانس برس“ آنذاك.

وأوقفت ”زاغري-راتكليف“، في نيسان/أبريل 2016 مع ابنتها غابرييلا التي لم تكن أتمت الثانية من عمرها في ذلك الحين، في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها، بتهمة التآمر لإطاحة النظام السياسي في إيران، وهو ما نفته بشكل قاطع.

وحكم عليها في أيلول/سبتمبر، من العام ذاته بالسجن خمس سنوات، وانقضت فترة محكوميتها في السابع من آذار/مارس من العام الماضي، علما بأنها خرجت من السجن في آذار/مارس 2020 إثر تفشي فيروس كورونا في إيران، وأمضت الأشهر الأخيرة من مدة العقوبة في منزل ذويها مزودة بسوار تعقب إلكتروني.

واعتبر زوجها ريتشارد راتكليف زوجته ”رهينة“ لعبة سياسية بسبب ديون قديمة مترتبة على بريطانيا عندما تعاقد شاه إيران على شراء دبابات مقابل 400 مليون جنيه إسترليني (467 مليون يورو)، ثم رفضت لندن تسليمها عندما تمت الإطاحة به العام 1979 محتفظة بالمال.