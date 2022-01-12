"ناشيونال إنترست" تحذّر من التسرع في إبرام اتفاق نووي مع إيران

حذّرت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية من أن أي اتفاق نووي بين طهران والدول الكبرى قد ينهار ويؤدي إلى بروز إيران كقوة نووية في حال عدم إصلاح الخلل في اتفاق العام 2015.

ورأت المجلة في تقرير لها نشر، يوم الثلاثاء، أن استعادة اتفاق العام 2015 الذي يتم التفاوض عليه حاليًا في فيينا بين إيران و 6 دول كبرى يمثل تحديًا كبيرًا دون ضمان استمراريته.

وأوضحت أنه ”لا يخفى على أحد أن آليات تنفيذ الاتفاق، والتكاليف والفوائد الإجمالية غير واضحة“، مضيفة أن ”الكثير أيضًا لا يدركون أن عدم التوازن الداخلي في الاتفاق يقوّض مصالح الولايات المتحدة، وأهداف منع انتشار الأسلحة النووية“.

واعتبرت أن أبرز مظاهر هذا الخلل هو فشل الاتفاقية في إقامة ”ردع قانوني وسياسي“ متبادل بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق بانتهاك الاتفاقية أو الانسحاب منها كليًا، مشيرة إلى أنه بدلًا من ذلك تضمن الاتفاق ردعًا من جانب واحد ضد إيران من خلال التهديد بالعودة إلى فرض عقوبات متعددة الأطراف وأحادية الجانب ضدها، وإحالتها تلقائيًا إلى مجلس الأمن في حالة انتهاكها للاتفاقية أو الانسحاب منها.

عوائق قانونية

وأشارت إلى أنه ”على عكس إيران، لم تواجه الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في الاتفاق أي عوائق قانونية أو سياسية للانسحاب من الاتفاقية أو عدم الامتثال لها“.

ورأت المجلة في تقريرها أنه على هذا النحو، كان الرادع الوحيد المحتمل ضد انسحاب الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين هو التدابير النووية الأحادية التي قامت بها إيران خارج الاتفاق لرفع تكاليف عدم الامتثال لهذه الأطراف.

ولفتت المجلة الى أن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كثيرًا ما نددوا بانسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق باعتباره خطأ إستراتيجيًا، وكواحد من أسوأ قرارات السياسة الخارجية لواشنطن على مدار العقد الماضي.

وبحسب التقرير، فإن ”المجتمع الدولي أيضًا الذي كان في يوم من الأيام غير مبالٍ إلى حد كبير بالاتفاق النووي بات مقتنعًا الآن في الغالب بأن استعادة الاتفاق، وعودة جميع الأطراف إلى الامتثال له، في مصلحة السلام والأمن الإقليميين“.

إسرائيل والاتفاق

وقالت المجلة إنه ”بينما يواصل أعضاء سابقون وحاليون في الحكومة الإسرائيلية رفض الاتفاق النووي باعتباره سابقة خطيرة تمهد الطريق لإيران لصنع قنبلة نووية، يدرك العديد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين والحاليين أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق كان خطأً فادحًا، وأدى إلى تقويض أمن اسرائيل“.

وأوضحت أن ”فرض عقوبات جديدة على إيران لأغراض غير نووية ليس محظورًا بموجب الاتفاق“، مشيرة إلى أنه ”بالنظر إلى مجالات الخلاف الأخرى بين طهران وواشنطن، من المفهوم أن حكومة الولايات المتحدة لن ترغب في التخلي عن سلاح العقوبات“.

موازنة الاتفاق

واستدرك تقرير المجلة: ”لكن تجب موازنة هذه الضرورات مع الهدف الأكثر أهمية بكثير المتمثل في منع انتشار الأسلحة النووية تجاه إيران.. وأي عقوبات جديدة تقوض الفوائد الاقتصادية للاتفاق لإيران تخاطر أيضًا بتقويض الدعم للاتفاق داخل إيران، وبالتالي الإضرار بأهداف حظر الانتشار النووي الأوسع نطاقًا“.

وختمت المجلة بالقول إنه ”بشكل عام بدلًا من الإصرار على استعادة الاتفاق بشكل صارم في شكله الأصلي وتنفيذه بشكل تام يجب على الأطراف السعي إلى تصحيح اختلال التوازن في الاتفاقية فيما يتعلق بآليات تنفيذه وتحقيق فوائده الاقتصادية، ومن المرجح أن يؤدي الفشل في معالجة أوجه القصور المهمة هذه إلى تمهيد الطريق لإيران لامتلاك قدرات نووية أكثر تقدمًا وغير مقيدة أو إلى نزاع عسكري كارثي معها، من المحتمل أن يجتاح منطقة الشرق الأوسط بأكملها وما وراءها“.