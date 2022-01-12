حوار موسكو.. خطوة تركية أرمينية أولى نحو التطبيع

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قطعت تركيا وأرمينيا خطوة جديدة نحو إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، إذ أكدت أنقرة اليوم الأربعاء أن مبعوثها سيلتقي في موسكو بنظيره الأرميني الجمعة، وعُيّن المبعوثان حديثاً لبدء حوار بين البلدين.

ويلتقي السفير التركي السابق في واشنطن سردار كيليتش ونائب رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية روبن روبينيان الجمعة في موسكو للمرة الأولى، حسب ما أكد وزير الخارجية التركي لوكالة ”فرانس برس“.

وعيّنت أنقرة ويريفان المبعوثين في منتصف ديسمبر/ كانون الأول تمهيدا للتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

كذلك أعلنت تركيا استئناف الرحلات المباشرة بين العاصمتين المتوقفة منذ 2020 ولكن دون تحديد موعد لذلك.

ورفعت أرمينيا منذ الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، حظراً على المواد التركية وضعته منذ عام.

وتقيم الدولتان علاقات متوترة لا سيما بسبب رفض أنقرة الاعتراف بمذابح الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى باعتبارها إبادة جماعية.

ويرى عديد من المؤرخين عمليات القتل هذه بأنها إبادة جماعية، معترف بها من قبل حكومات أو برلمانات في العديد من البلدان منها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وتتراوح تقديرات عدد القتلى بين 600 ألف و1,5 مليون.

إلا أن تركيا الدولة المنبثقة عن تفكيك الإمبراطورية العثمانية في 1920 ترفض هذا المصطلح وتتحدث عن حرب أهلية مع مجاعة، قتل خلالها ما بين 300 ألف إلى 500 ألف أرمني والعدد نفسه من الأتراك.

لكن السلطات الأرمينية وافقت على وضع المسألة جانباً لإفساح المجال أمام تطبيع العلاقات.

وحيّا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو جهود أرمينيا و“نواياها الحسنة“ في لقاء تلفزيوني في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

ولم تقم أنقرة ويريفان قط علاقات دبلوماسية وحدودهما مغلقة منذ التسعينيات.

وفي 2009، وقعت أرمينيا وتركيا اتفاقية تهدف إلى تطبيع العلاقات بينهما، من المفترض أن تؤدي إلى فتح حدودهما المشتركة، لكن يريفان لم تصادق أبدا على الوثيقة وتخلت عن الإجراء في 2018.

وازدادت العلاقات بين البلدين توترا بسبب النزاع العسكري بين أرمينيا وأذربيجان العام الماضي حول ناغورني قره باغ، دعمت أنقرة خلاله باكو بتزويدها بطائرات مسيرة.

وفي ختام النزاع الذي خلف حوالي 6500 قتيل، اضطرت أرمينيا إلى التنازل لأذربيجان عن أراض كانت تسيطر عليها منذ عقود، بموجب وقف لإطلاق النار برعاية موسكو.