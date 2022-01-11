فرنسا: إحياء اتفاق إيران النووي لا يزال بعيدًا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الثلاثاء، إن إيران، والقوى العالمية، ما زالت بعيدة عن إبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم، العام 2015، رغم إحراز بعض التقدم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وأضاف لو دريان أمام أعضاء البرلمان الفرنسي أن المناقشات الجارية في فيينا ”بطيئة للغاية“.

وفي أحدث تعليق لها على المباحثات النووية، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، الثلاثاء، إن ”إيران لم تتدخل في حضور ممثلين عن دول خارج الاتفاق النووي بمحادثات في فيينا ولم تعلق عليها“.

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي تعليقًا على أنباء تتحدث عن إجراء بعض الدول الموقعة على الاتفاق النووي محادثات مع دول خارج الاتفاق.

وأضاف جهرمي: ”اجتماعات ممثلي الدول الأخرى في فيينا هو قرار مستقل للدول، وتتعلق بعلاقاتها الثنائية، وإجراء مثل هذه المشاورات هو أمر خاص بها ولن يؤثر على أجواء المفاوضات“.

وتابع: ”من الطبيعي أن الوفد الإيراني برئاسة كبير المفاوضين علي باقري كني لا يتدخل في مثل هذه اللقاءات، ولم يعلّق، وليس لديه تعليق على هذا الموضوع“.

وأشار إلى أن اجتماع مندوب روسيا مع ممثلي عدد من الدول غير الموقعة على الاتفاق النووي في فيينا، قائلًا: ”لا يوجد أي دولة أو مسؤول آخر يمثل الحكومة الإيرانية في المفاوضات“، مضيفًا ”الممثل الرسمي الوحيد لإيران في محادثات فيينا هو علي باقري“.

وأوضح جهرمي أنه ”من الطبيعي أن تعمل دول أخرى في إطار أعمالها الدبلوماسية والبعض لديه حضور إعلامي أكبر“.

وفيما يتعلق بإعلان وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف دعمه للمفاوضات والوصول إلى اتفاق نووي، قال جهرمي: ”يتم احترام موقف المسؤولين السابقين في الدولة، ويتم دعمهم من خلال الأساليب الدبلوماسية“.

يشار إلى أن ممثلين عن السعودية، وكوريا الجنوبية، شاركوا خلال محادثات فيينا، حيث أعلن المندوب الروسي في فيينا، الخميس الماضي، أنه التقى المندوب السعودي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، وأطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات مع إيران، بشأن برنامجها النووي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة تحدث، أمس، عن وجود السعودية، بالقول: ”هذه المشاورات تمّت بالفعل خلال محادثات فيينا النووية“.