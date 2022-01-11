بعد "أحداث الكابيتول".. وزارة العدل الأمريكية تنشئ وحدة لمكافحة "الإرهاب الداخلي"

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بصدد إنشاء وحدة جديدة في وزارة العدل للتصدي للإرهاب الداخلي، في أعقاب الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس، العام الماضي.

وقال ماثيو أولسن، مساعد وزير العدل لقسم الأمن القومي بوزارة العدل، في جلسة أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ: ”نواجه تهديدا متزايدا من المتطرفين المحليين الذين يستخدمون العنف، أي الأشخاص الذين يسعون في الولايات المتحدة إلى ارتكاب أعمال إجرامية عنيفة تعزيزا لأهداف اجتماعية أو سياسية محلية“.

وأضاف أنه ”غالبا ما يكون الدافع وراء المتطرفين الذين يستخدمون العنف في الداخل هو مزيج من الأيديولوجيات والمظالم الشخصية، لقد رأينا تهديدا متزايدا من أولئك الذين يحركهم العداء العنصري، وكذلك الذين يعتنقون أيديولوجيات متطرفة مناهضة للحكومة وللسلطة“.

وكان وزير العدل ميريك جارلاند قد أبلغ أعضاء الكونغرس، في مايو/أيار الماضي، أن الجماعات المتطرفة العنيفة المحلية، لا سيما المتعصبين للجنس الأبيض، تشكل تهديدا متزايدا للولايات المتحدة.

وأضاف أولسن أن مقر الوحدة الجديدة سيكون في قسم الأمن القومي، وستعمل على ”ضمان التعامل مع هذه القضايا بشكل صحيح وتنسيقها بشكل فعال“ في الوزارة، وفي جميع أنحاء البلاد.

وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت لجنة مجلس النواب الأمريكي، المكلفة بالتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول (الكونغرس)، أنها استدعت 4 مسؤولين سابقين مرتبطين بالأخير للإدلاء بشهادتهم حول تلك الأحداث.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة حينها، فإن الأشخاص الأربعة الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم، هم مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض السابق، أحد كبار مساعدي الرئيس ترامب، ونائبه الأول دان سكافينون، والمسؤول السابق قي وزارة الدفاع (البنتاغون) كاشياب باتل، ومستشار ترامب السابق ستيفن بانون.

وأوضح البيان أن هناك مزاعم تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص الأربعة أجروا في الـ6 من شهر كانون الثاني/يناير، وقبله، مباحثات واتصالات مع الرئيس ترامب بخصوص اقتحام الكابيتول، وتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق ترامب مبنى الكابيتول في 6 من شهر كانون الثاني/يناير 2021، ما خلّف 5 قتلى على الأقل.