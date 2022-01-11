استطلاعات رأي: متاعب تركيا الاقتصادية تلحق الضرر بأردوغان

أفادت سلسلة من استطلاعات الرأي، التي نُشرت الشهر الجاري، بأن مزيدا من الأتراك يعتقدون الآن أن تحالفا معارضا في وضع أفضل من الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، لإنهاء الاضطراب الاقتصادي الذي غرقت فيه بلادهم.

وبضغط من أردوغان، ورغم ارتفاع معدل التضخم، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ أيلول/سبتمبر، مما أشعل أزمة عملة هوت معها العملة الوطنية في الشهر الماضي إلى 18.4 ليرة للدولار، وهو أقل مستوى لها إلى الآن.

وقفز التضخم إلى أعلى معدل منذ 19 عاما، وهو 36 في المئة، مما أدى إلى تآكل خطير في الدخول، خاصة بالنسبة للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة الدنيا من الأتراك، وهما الطبقتان اللتان تشكلان القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية.

وطبقت الحكومة إجراءات مالية لتخفيف تذبذب العملة، لكن الليرة ما زالت أضعف 46 في المئة مما كانت عليه منذ عام مضى.

ورفض أردوغان، الذي يريد تعزيز الصادرات والائتمان، تغيير سياسته على الرغم من الاستياء الشعبي.

وتظهر استطلاعات أجراها مركز ”متروبول“ للأبحاث أن شعبية أردوغان الذي يقود تركيا منذ 19 عاما، والذي يواجه انتخابات في منتصف عام 2023، هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015.

وتشير الاستطلاعات أيضا إلى أن الرئيس التركي يأتي من حيث الشعبية بعد ثلاثة منافسين رئاسيين محتملين.

وأظهر استطلاع أجراه مركز الأبحاث ”سوسيو بوليتيك فيلد“ أن نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية الآن 27 في المئة، مقابل 37 في المئة قالوا إنهم صوتوا للحزب في آخر انتخابات برلمانية، وهي التي أجريت في عام 2018.

وتبلغ نسبة التأييد الشعبي لحزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الآن 6.3 في المئة، مقابل 7.3 في المئة من الناخبين قالوا إنهم صوتوا للحزب في 2018.

وتبلغ نسبة التأييد لحزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب الشعب الجمهوري، 22.9 في المئة، ولحليفه حزب الخير 10.3 في المئة، في حين تبلغ نسبة التأييد لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بين الناخبين 9.4 في المئة.

ولم يقرر أكثر من 11 في المئة ممن شملهم الاستطلاع لمن سيصوتون إذا أجريت الانتخابات الآن.

المتاعب الاقتصادية

وأظهر استطلاع أجراه مركز ”أو.آر.سي“ للأبحاث، الأسبوع الماضي، أن إجمالي التأييد بين الناخبين لتحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يبلغ 38.7 في المئة، تاليا تحالف حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير الذي تبلغ شعبيته بين الناخبين 39.5 في المئة.

ويبلغ التأييد لحزب الشعوب الديمقراطي 8.4 في المئة، وهو الذي ساند ائتلاف المعارضة بشكل غير رسمي في الانتخابات البلدية في عام 2019، التي شهدت خسارة حزب العدالة والتنمية مجلسي بلدية إسطنبول وأنقرة، وهما أكبر مدينتين في تركيا.

وقال نحو ثلثي من شملهم استطلاع ”سوسيو بوليتيك“ إن الاقتصاد هو أكبر مشاكل تركيا.

وأفاد أكثر من نصفهم بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لن تحسن الاقتصاد.

وأظهر استطلاع ثانٍ أجراه متروبول أن 36.7 في المئة رأوا أن الائتلاف المعارض في وضع أفضل لإدارة الاقتصاد، مقابل 35.4 في المئة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

وقال نحو 38 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم معجبون بأردوغان، الذي حصل على أكثر من 52 في المئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة عام 2018.

بينما أظهر الاستطلاع أن منصور يافاش رئيس بلدية أنقرة، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، نالا استحسان 60 في المئة و51 في المئة على التوالي ممن أدلوا بآرائهم.