بعد اختطاف "روابي".. قلق أممي بالغ من "عسكرة" موانىء الحديدة

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ من ”عسكرة“ موانىء الحديدة على البحر الأحمر غرب اليمن، بحسب ”فرانس برس“.

واختطف الحوثيون، في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة الشحن ”روابي“ التي ترفع علم الإمارات، في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية.

ووصف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، استيلاء الحوثيين على السفينة بأنها ”عملية قرصنة“، مشيراً إلى أنها كانت تقل معدات طبية، في حين زعم الحوثيون أنها تقل ”معدات عسكرية“.

وقالت البعثة الأممية، في بيان، إنها تلاحظ ”بقلق بالغ الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحدیدة لأغراض عسكریة“.

وبحسب البعثة، فإنها طلبت ”القیام بإجراءات التفتیش التي تعتبر جزءا من تفویضھا“ مؤكدة أنها ”تقف على أھبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ“.

وذكرت البعثة الأممية أن ”الموانئ تعتبر شریان الحیاة للملایین من المواطنین الیمنیین“.

ودعت الأمم المتحدة أيضا إلى إعطاء ”الأولویة القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنیة التحتیة والمنشآت العامة، وضمان حمایة الموانئ بما یصب في مصلحة الشعب اليمني“.

واتهم التحالف العربي، السبت الماضي، المتمردين الحوثيين وإيران الداعمة لهم باستعمال كل من ميناء الحديدة وميناء الصليف (غرب) لأغراض عسكرية.

وبحسب التحالف، فإن ”ميناء الحديدة هو الميناء الرئيس لاستقبال الصواريخ البالستية الإيرانية“.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي إن استخدام الحوثيين لمواقع مدنية سيحول ميناءي الحديدة والصليف إلى أهداف عسكرية مشروعة.

وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون السعودي الرسمي: ”نحن لا نريد استهداف الموانئ، ونريد التوصل إلى حل سياسي شامل، لكن عندما يستخدم الحوثيون مواقع مدنية، فهم يسقطون الحصانة الدولية.. وبذلك يكون ميناءا الحديدة والصليف هدفا عسكريا مشروعا“.

وطالبت الإمارات، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، بالإفراج الفوري عن السفينة في البحر الأحمر، مؤكدة أنها تضم على متنها 11 شخصا من جنسيات مختلفة.

وقالت مندوبة الإمارات إلى الأمم المتحدة لانا نسيبة في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن، والتي اطلعت وكالة ”فرانس برس“ عليها، إن طاقم السفينة يتألف من ”11 فردا من جنسيات مختلفة، سبعة من الهند، وواحد من كل من إثيوبيا وإندونيسيا وبورما والفلبين“.