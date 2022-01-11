هل تستطيع تايوان الصمود أمام العدوان الصيني؟

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية إن تايوان تسعى إلى انتهاج استراتيجية دفاعية غير تقليدية وغير متكافئة، تتيح لها صد غزو صيني، نظرا للضعف النسبي لقدراتها الدفاعية.

وأشارت المجلة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن ”تايوان تعمل على إصلاح قواتها المسلحة بسرعة، وتحديث أجزاء رئيسية من جيشها، وأن تلك الجهود تسير بالتوازي مع نهج شامل جديد يعرف باسم مفهوم الدفاع الشامل (ODC)“.

وأوضحت أنه ”تمت صياغة ذلك المفهوم من قبل رئيس الأركان العامة السابق الأدميرال لي هسي مينغ، ووصفه المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، درو طومسون، بأنه ”نهج ثوري جديد للدفاع عن تايوان“.

ولفتت المجلة إلى أن ”مفهوم الدفاع الشامل يستند إلى الإدراك الاستراتيجي الأساسي بأن الجيش التايواني لا يمكنه الفوز في حرب تقليدية ضد الصين في مضيق تايوان، ولا يمكنه فرض تكاليف حاسمة على الجيش الصيني في حرب استنزاف“.

وذكرت المجلة أنه ”لا يمكن فقط عدم تغيير هذا الواقع الأساسي بشكل هادف، ولكن من المرجح أن تنمو الفجوة في القدرات العسكرية التقليدية بين الصين وتايوان في العقود المقبلة، مع استمرار الجيش الصيني في التحديث بوتيرة سريعة“.

وقالت المجلة: ”بالتالي يجب على تايوان أن تتبنى موقفا دفاعيا غير متكافئ لضمان أمنها في العقود القادمة.. وهذا يعني أنه يجب على الدولة أن تركز مواردها المحدودة على الردع، وإذا فشل ذلك فسيتم التركيز على هزيمة الغزو الصيني ومنع احتلال تايوان.“

وأشارت إلى أن أحد الركائز الأساسية لمفهوم الدفاع الشامل هو الحفاظ على القوة، أي أن يكون الجيش التايواني قادرا على النجاة من الموجة الأولى من ضربات الجيش الصيني ضد الأصول والبنية التحتية الحيوية للبلاد، مع الاحتفاظ بالقدرة على الهجوم المضاد.

وبينت المجلة في تقريرها أن ”ذلك النهج يتضمن الإجراءات الإلكترونية المضادة، مثل أنظمة مكافحة التشويش وأنظمة الاتصالات اللامركزية والزائدة عن الحاجة، بالإضافة إلى تركيبة القوة التي تركز على التنقل والإخفاء“.

وبينت المجلة أن ”الحفاظ على القوة أصبح أمرا مهما بشكل خاص مع النمو السريع لقدرات الصين في المحيط الهادئ“، لافتة إلى أن ”الجيش الصيني قد لا يكون قادرا على هزيمة الأساطيل الأمريكية في المحيط الهادي تماما، لكن لديه الوسائل لاحتواء القوات الأمريكية وتأخيرها لفترة كافية لإكمال احتلاله لتايوان، ما يعني أنه ستقع على عاتق الجيش التايواني مسؤولية إعاقة قوة الغزو الصينية لأطول فترة ممكنة“.

ورأت المجلة في تقريرها أن ”أنظمة الأسلحة غير المتكافئة، بما في ذلك الألغام البحرية وأنواع معينة من المركبات الجوية المتقدمة بدون طيار، ومنشآت الدفاع الصاروخي الساحلية، حاسمة في هذا المسعى، وكذلك إصلاحات الجيش الأخيرة التي تمكن القادة الإقليميين من اتخاذ قرارات حساسة للوقت فيما يتعلق بتحركات القوات وعمليات النشر بطرق لامركزية“.

وقالت: ”على الرغم من أن في هسي مينغ بذل قصارى جهده للتأكيد على أن تايوان ستقدر أي مساعدة من واشنطن، وأن الدعم العسكري الأمريكي المستمر جزء لا يتجزأ من أمن البلاد، فإن المبادئ الأساسية للخطة مصممة لتقف بمفردها في أسوأ الحالات.. سيناريو عدم وجود مساعدة عسكرية أمريكية.“

وفي مقال صحفي أخير كتب مينغ قائلا: ”لن يفترض جيش تايوان أن الولايات المتحدة ستضحي بأرواح الأمريكيين للدفاع عن الجزيرة.. ستسعى تايوان لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالقوات الغازية في المنطقة الساحلية، حيث تكون أفضلية ميدان الوطن هي الأكبر.“

وأضاف: ”ستتحول القوات التايوانية بعد ذلك إلى منع الجيش الصيني من إنشاء جسور بحرية.. وإذا حصل الجيش الصيني على الأرض، فلن يتم حشد الجيش التايواني فحسب، بل أيضا السكان المدنيين لخوض حرب عصابات تشمل المجتمع بأسره؛ لمنع قوات الاحتلال من التقدم إلى الداخل، وإنشاء سلاسل إعادة التوريد.. عند هذه النقطة ستقع على عاتق الشعب التايواني مسؤولية تقرير مصيرهم، والنضال من أجل وجودهم“.