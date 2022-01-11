عبداللهيان من قطر: إيران مستعدة لتطوير علاقاتها مع دول الجوار

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، استعداد بلاده لتطوير وترسيخ العلاقات مع دول الجوار.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالعاصمة الدوحة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووصل عبد اللهيان إلى الدوحة في وقت متأخر من مساء الإثنين، في ثاني محطة خليجية له بعد زيارته أمس، العاصمة العُمانية مسقط.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، أن ”عبد اللهيان استعرض مع أمير قطر آخر مستجدات العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية، والمجالات والقدرات القائمة لتوسيع العلاقات بين البلدين“.

وأوضح أمير عبد اللهيان نهج الحكومة الإيرانية في العلاقات مع جيرانها، مؤكدا على أهمية تبادل الوفود على أعلى المستويات في البلدين للتشاور.

وقال الوزير الإيراني إن ”بلاده على استعداد في مجال تطوير التفاعلات مع دول المنطقة بصيغ ثنائية أو متعددة الأطراف“.

ووفق الوكالة الإيرانية، فإن عبد اللهيان تطرق مع أمير قطر إلى آخر المستجدات في محادثات فيينا النووية بين إيران والقوى الدولية، والقضايا المتعلقة بأفغانستان واليمن.

من جانبه، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، على أهمية العلاقات بين البلدين، مشددا على أهمية التعاون بين طهران والدوحة في مجال القضايا الإقليمية، واهتمام بلاده بتوسيع التعاون مع إيران.

وكان عبد اللهيان ذكر للتلفزيون الإيراني عن أهداف زيارته إلى قطر ”خلال هذه الرحلة، سنناقش القضايا الثنائية والدولية والإقليمية مع نظيرنا“.

وأكد الوزير الإيراني: ”بشكل عام، الزيارة إلى عمان وقطر من أجل تعزيز سياسة الجوار التي هي محور اهتمام الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي“.

وأضاف أمير عبد اللهيان: ”هناك فرص في قطر، مثل إقامة مباريات كأس العالم، والمحادثات التي أجريت في الماضي حول قطر في هذا المجال يمكن أن تستخدم قدرات إيران، خاصة في مجال الخدمات الفنية والهندسية وغيرها من التسهيلات التي لديها ويمكن أن تساعد قطر على استخدام ذلك“.

وأشار: ”في هذه الرحلة سنناقش مع المسؤولين القطريين هذا التعاون، بالإضافة إلى تطوير التعاون الثنائي، خصوصا في مجال التجارة والتطورات الإقليمية والدولية“.

والتقى عبد اللهيان خلال زيارته إلى مسقط أمس، بوزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ونائب سلطان عمان فهد بن محمود السعيد، لبحث القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والإقليمية.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة الصينية بكين خلال الأسبوع الجاري، وفقا لما ذكرته الخارجية الإيرانية في وقت سابق.