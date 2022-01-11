زيلينسكي يدعو لقمة رباعية تضم روسيا "لإنهاء الصراع" في أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إلى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين؛ ”لإنهاء الصراع“ مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: ”لقد آن الأوان للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة خلال قمة جديدة“ رباعية.

وجاء تصريح زيلينسكي عند استقباله مستشارين للرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية.

ويخوض الجيش الأوكراني، منذ أعوام، قتالا ضد متمردين مدعومين من روسيا، فيما فشلت اتفاقات وقف إطلاق النار المتتالية في إرساء الهدوء.

وتأتي مبادرة زيلينسكي على الأزمة المتصاعدة على حدود أوكرانيا الشرقية، مع حشد روسيا عشرات الآلاف من الجنود.

وبينما تؤكد كييف أن موسكو تريد غزو أراضيها، تنفي الأخيرة ذلك، وتؤكد أن تحركاتها لا تهدد أحدا.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قالت أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة ”تود تصديق“ روسيا عندما تقول إنها لا تنوي مهاجمة أوكرانيا، مشيرة إلى أن التحركات الروسية حتى الآن تتعارض مع ذلك.

وأضافت الدبلوماسية، خلال لقاء قصير مع الصحافيين في الأمم المتحدة، ردا على سؤال حول تأكيد المفاوض الروسي في جنيف سيرغي ريابكوف، أن روسيا لا تنوي مهاجمة أوكرانيا، قائلة: ”أود تصديق ذلك“.

وتابعت: ”آمل أنه يقول الحقيقة، ليس لديهم خطط، لكن كل شيء رأيناه حتى الآن يشير إلى أنهم يقومون بتحركات في هذا الاتجاه“.

وأردفت بالقول: ”إذا قرروا عدم المضي قدما في خططهم بسبب حوارنا معهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تحدث الرئيس جو بايدن إلى الرئيس فلاديمير بوتين مرتين، فذلك أمر جيد. لكننا سنواصل الاستعداد والتخطيط لردنا إذا اتخذوا إجراءات ضد أوكرانيا“.

وأشارت السفيرة إلى أن الولايات المتحدة ”مستعدة لفرض تكاليف باهظة على الاقتصاد الروسي، وتعزيز وجود حلف شمال الأطلسي في الدول الحليفة على خط المواجهة، وزيادة المساعدات الدفاعية لأوكرانيا“.

وكانت المفاوضة الأمريكية ويندي شيرمان ونظيرها الروسي ريابكوف قد أكدا بعد محادثات في جنيف أنهما يريدان مواصلة محادثاتهما؛ بهدف وقف التصعيد مع تكرار تحذيراتهما المتبادلة.

وأعلن ريابكوف أنه أجرى مناقشة ”معقدة“، مساء الأحد الماضي، مع نظيرته الأمريكية، قبل أسبوع من محادثات دبلوماسية شديدة الخطورة تهدف إلى نزع فتيل الأزمة المتفجرة بشأن أوكرانيا.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله بعد عشاء عمل استمر ساعتين في جنيف مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، إن ”المحادثة كانت معقدة.. لا يمكن أن تكون سهلة“.