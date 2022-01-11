جنوب أفريقيا.. توجيه تهمة "الإرهاب" للمشتبه فيه بحريق البرلمان

أعلنت النيابة العامة في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء أن المتهم بإضرام النار في البرلمان الوطني في الكاب يواجه الآن أيضا تهمة ”الإرهاب“.

وجاء في نص التهمة الجديدة أن ”المتهم مذنب بارتكاب جريمة مخالفة أحكام حماية الديمقراطية الدستورية من الإرهاب والأنشطة المتصلة“، بحسب الوثيقة القضائية التي اطلعت عليها وكالة ”فرانس برس“.

وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني قال المسؤولون في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، إنه تمت السيطرة على حريق شبَّ في المجمع الذي يضم مجلسي البرلمان في الليلة السابقة.

ووجهت لرجل عمره 49 عاما تهمة إشعال الحريق عمدا وجرائم أخرى بينها السرقة، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقالت وحدة النخبة في الشرطة، التي تسمى ”هوكس“، إنه ”يُعتقد أن المتهم دخل إلى البرلمان عبر نافذة أحد المكاتب“.

واجتاح الحريق مبنى المجلسين، لكن المسؤولين قالوا إنه ”تم إنقاذ الأقسام المهمة التي تشمل متحفا يضم أعمالا فنية وقطعا تراثية“.

وتسبب حريق آخر وقع في الثاني من يناير/ كانون الثاني (قبل الحريق الثاني بيومين)، في انهيار سقف الجناح الجديد الذي يضم مجلس النواب.

كما انهار جزئيا سقف الجناح القديم الذي يضم المجلس الوطني للمقاطعات، وهو المجلس الأعلى للبرلمان الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1884.

وكانت مدينة كيب تاون شهدت في أبريل/ نيسان الماضي حريقا كبيرا، انتشر على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية، ودمر كنوزا في مكتبة جامعة كيب المرموقة الواقعة على سفحه.

وكان حرم جامعة المدينة من أوائل المواقع التي تعرّضت لألسنة النيران التي خلّفت أضرارًا كبيرة.

واحترقت مبانٍ عدة في الجامعة، بما في ذلك جزء من مكتبة جاغر التي يبلغ عمرها 100 عام تقريبًا.

وتحتوي هذه المكتبة التاريخية على كتب ومخطوطات نادرة عن الدراسات الأفريقية.

كما احترقت مبانٍ تاريخية أخرى قريبة من الجامعة، بما في ذلك طاحونة هوائية عمرها 225 عامًا ومطعمًا شهيرًا وقاعة شاي.

وتم إجلاء سكان في كيب تاون مع تقدّم الحريق الذي اندلع في جبل تيبل ماونتن الشهير، المطل على المدينة باتجاه وسطها الحضري.

وتمكّن نحو 2000 إطفائي من إخماد النيران التي كانت تلتهم مباني الجامعة.