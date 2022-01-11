مقتل 17 في ضربة جوية إثيوبية على تيغراي

قتل 17 شخصا، وأصيب عشرات آخرون، إثر غارة جوية إثيوبية استهدفت إقليم تيغراي، بحسب موظفين اثنين في منظمات إغاثة.

ونقل الموظفان عن شهود عيان والسلطات المحلية، قولهم، إن ”غارة جوية إثيوبية على إقليم تيغراي يوم الإثنين، أسفرت عن سقوط 17 قتيلا أغلبهم من النساء وعشرات الجرحى في بلدة ماي تسيبري“.

ولم يرد أي من الكولونيل جيتنت أداني المتحدث باسم الجيش الإثيوبي وليجيسي تولو المتحدث باسم الحكومة على الفور على طلب للتعليق على هذا النبأ.

وكان 56 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 30 في مخيم بلدة ”ديدبيت“ للنازحين داخل إقليم تيغراي السبت الماضي، جراء غارة نفذتها قوات الحكومة الإثيوبية.

وقال موظفا إغاثة، حينها، إن السلطات المحلية أكدت عدد القتلى.

وسبق أن نفت الحكومة استهداف المدنيين في الصراع الذي بدأ قبل 14 شهرا مع قوات تيغراي المتمردة.

وقضى الآلاف في الحرب الدائرة منذ 14 شهرا في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية والمتمردين، بينما تعاني مناطق من الإقليم من ظروف أشبه بالمجاعة.

والاتصالات مقطوعة في الإقليم الذي يعاني وفقا للأمم المتحدة من حصار يمنع وصول المواد الغذائية الكافية والأدوية إلى سكانه البالغ عددهم ستة ملايين شخص.

ومنذ 12 كانون الأول/ ديسمبر، لم تصل أي شاحنة محملة بمواد إغاثة إلى تيغراي، بينما تعرضت شاحنات تنتظر الدخول لأعمال نهب، حسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في تقريره الأخير.

واندلعت الحرب في تيغراي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حين أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قواته إلى الإقليم بعدما اتهم الحزب الحاكم فيه آنذاك، جبهة تحرير شعب تيغراي، بشن هجمات على معسكرات للجيش الفدرالي.

وأعلن آبي أحمد، الفائز بجائزة نوبل للسلام، النصر في الحرب على المتمردين، لكن مقاتلي الجبهة تصدوا لقواته واستعادوا السيطرة على معظم أنحاء تيغراي، وواصلوا تقدمهم نحو مناطق مجاورة.

وذكرت تقارير أن المتمردين وصلوا حتى مسافة 200 كم من أديس أبابا، برا، لكن في الأسابيع الماضية تصدت لهم القوات الموالية للحكومة وأعادتهم إلى ما وراء حدود تيغراي.

وتبادلت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي الاتهامات بعرقلة وصول المساعدات إلى الإقليم.