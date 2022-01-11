الشرطة الأمريكية تبحث عن مسؤولة أوروبية مفقودة

قال متحدث باسم الشرطة الأمريكية، إن شرطة المنتزهات تبحث لليوم الخامس عن مسؤولة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد فقِدت على مشارف العاصمة واشنطن يوم الخميس الماضي.

وكانت آخر مرة شوهدت فيها سيبيليه تسيتكو (54 عاما) المستشارة القانونية في مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة، في الثامنة صباحا يوم السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري، وفقا لما جاء في منشور على صفحةٍ لشرطة المنتزهات على فيسبوك، يطلب مساعدة السكان في البحث عنها.

وشوهدت حينها الألمانية تسيتكو، في بثيسدا بولاية ماريلاند حيث تقيم، بينما كانت تستقل سيارة فولكس فاجن سوداء.

وقالت الشرطة إنها اختفت بالقرب من قناة مائية في ”كابن جون“، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وعملت تسيتكو أكثر من 25 عاما في مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في واشنطن، وتقدم استشارات قانونية بشأن قضايا تتعلق بالتجارة والمنافسة.

وقال متحدث باسم السفارة الألمانية إن هناك تواصلا مع الشرطة بشأن القضية.

ولدى الاتحاد الأوروبي شبكة واسعة من الوفود حول العالم، تعمل بشكل رئيس في إطار العلاقات الخارجية، والتي تعتبر المفوضية الأوروبية هي الهيئة الرئيسة لاتخاذ القرار فيها.

وتعمل بعثات الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل عن عمل بعثات الدول الأعضاء في التكتل، ولكن في بعض الظروف قد تشارك الموارد والتسهيلات.