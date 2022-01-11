وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عن 65 عاما

ذكر متحدث باسم رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، في تغريدة اليوم الثلاثاء، أن ساسولي توفي عن عمر 65 عاما.

وقال المتحدث روبرتو كويلو إن ساسولي توفي الساعة 1:15 اليوم الثلاثاء في إيطاليا، حيث كان يعالج في مستشفى.

وكان مكتب ساسولي قال أمس الاثنين إنه يرقد في المستشفى منذ 26 كانون الأول/ ديسمبر بسبب ”مضاعفات شديدة“ متعلقة بالنظام المناعي.

ولد ساسولي، وهو وجه معروف للصحافة الإيطالية، في فلورنسا في 30 أيار/ مايو 1956، وبدأ العمل في سن مبكرة كصحفي يتعاون مع الصحف الصغيرة ووكالات الأنباء.

وبدأ ساسولي عمله الصحفي التلفزيوني في عام 1992 كمراسل إخباري لقناة تي جي 3 Tg3، بعد ذلك، عمل في برامج إعلامية أخرى في قنوات ”Rai Uno“ و ”Rai Due“، ثم انضم في 1999 إلى هيئة تحرير قناة تي جي 1 Tg1 كمراسل خاص.

وفي عام 2009، انضم ساسولي إلى الحزب الديمقراطي، الذي تم تشكيله حديثًا من اليسار وتم انتخابه عضوًا في البرلمان الأوروبي على قائمة الحزب.

وأصبح ساسولي رئيسًا للمجموعة الأوروبية في الحزب الديمقراطي، وحاول لفترة وجيزة الدخول في السياسة الداخلية الإيطالية، كمرشح للحزب في الانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية روما، لكنه تعرض لهزيمة ساحقة.

ويعرف ساسولي بعمله في دعم الجماعات المعارضة، في عدة دول خصوصا شرقي أوروبا والدول المجاورة لروسيا، وكان آخرها تكريم المعارضة البيلاروسية في البرلمان الأوروبي، وعُرف أيضا بدعمه لجماعات حقوق الإنسان.

ترأس الصحفي اليساري الإيطالي، ديفيد ساسولي، البرلمان الأوروبي، وهو مجلس يجمع ممثلين عن دول الاتحاد، وقراراته ليست قوانين ملزمة للحكومات، لكن يطلق عليها اسم ”دعوة“.

ويعتبر ديفيد ساسولي من مؤيدي الحق في تعزيز مبدأ حرية التعبير، وهو متزوج ولديه طفلان هما جوليو ساسولي وليفيا ساسول.

ويولي رئيس البرلمان الأوروبي الفقراء اهتماما، ومن أقواله في ذلك: ”لا يمكن للفقراء أن ينتظروا، ولا يمكننا أن نظل غير مبالين بمن ينامون في الشارع كل ليلة، وهم يواجهون صعوبات جمة، باحثين عن ملجأ خارج البرلمان. يكفي التنزه في المساء لفهم عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة. أعتقد أنه سيكون مظهرًا من مظاهر الإنسانية العظيمة إذا تم افتتاح بعض مباني مقر البرلمان الأوروبي ليلاً دون المساومة على الوظائف والسلامة من أجل توفير المأوى المناسب“.