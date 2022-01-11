كازاخستان.. توكاييف يعين رئيسا جديدا للوزراء

أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، تعيين علي خان إسماعيلوف، لمنصب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في كلمة أمام البرلمان الذي سارع بالموافقة على التعيين في جلسة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، وفقا لوكالة رويترز.

وشغل إسماعيلوف (49 عاما)، منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة التي أقالها توكاييف الأسبوع الماضي، وسط اضطرابات عنيفة في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى.

وكانت وزارة الداخلية قالت في وقت مبكر من صباح اليوم، إن قوات الأمن اعتقلت 9900 شخص خلال الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي.

واتهم رئيس كازاخستان يوم الإثنين، ”مقاتلين أجانب“ قدموا من دول أخرى في آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط بالمشاركة في أعمال الشغب الأخيرة التي وصفها بأنها ”هجوم إرهابي“.

وقال قاسم جومرت توكاييف، في بيان صدر عن مكتبه، ملخصا محادثته مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إنه ”ليس لدي شك في أنه هجوم إرهابي، عمل منظم ومعد له بشكل جيد ضد كازاخستان بمشاركة مقاتلين أجانب من دول آسيا الوسطى بينها أفغانستان. لقد شارك أيضا مقاتلون من الشرق الأوسط“، بحسب وكالة فرانس برس.

وأوضح أن ”نحو 1300 مؤسسة تعرّضت لأضرار“، مشيرا خصوصا إلى هجمات استهدفت ”مئة مؤسسة بين مراكز تجارية ومصارف“.

ووقعت الاضطرابات الأكثر عنفا في ألماتي العاصمة الاقتصادية، حيث قتل 103 أشخاص، بحسب ما أفاد تقرير نشرته قناة الحكومة على ”تلغرام“، يوم الأحد، قبل إزالته، إذ أبلغت وزارة الصحة وسائل الإعلام الروسية والكازاخستانية أن المعلومات نشرت عن طريق الخطأ.

وأعلنت الرئاسة الكازاخستانية، الأحد، توقيف 5800 شخص، وفتح 125 تحقيقا على خلفية الاضطرابات غير المسبوقة منذ العام 1989، حين استقل هذا البلد الغني بالنفط والغاز والبالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة.

والبلاد الغنية بالمواد النفطية والمعادن، حليفة لروسيا التي أرسلت قوات ”لحفظ السلام“ بناء على طلب توكاييف.

وبالإضافة إلى تحالفها مع موسكو، تقيم كازاخستان علاقات ودية مع الأوروبيين والأمريكيين.