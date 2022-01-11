إصابة رئيس المكسيك بفيروس كورونا

أعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الاثنين أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، قائلا إنه لم تظهر عليه سوى أعراض طفيفة.

وبدا لوبيز أوبرادور أجش الصوت في مؤتمر صحفي عقده صباح الاثنين، مما دفع المراسلين إلى الاستفسار عن حالته الصحية.

وقال لوبيز أوبرادور على تويتر ”على الرغم من أن الأعراض طفيفة، فسأظل في عزلة.. وسأتواصل عبر الإنترنت لحين أن أتعافى“.

وسبق أن أُصيب الرئيس المكسيكي بكوفيد-19 في يناير كانون الثاني من العام الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية تسجيل المكسيك عددا قياسيا من الإصابات اليومية المؤكدة بكوفيد-19 يوم السبت الماضي بعد تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة.

وسجلت وزارة الصحة 30671 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت بعد تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة في كل يوم من الأيام الثلاثة السابقة.

ولكن لم يسجل عدد وفيات كوفيد-19 ارتفاعا مماثلا خلال الأيام الأخيرة مع تسجيل 202 وفاة مؤكدة يوم السبت.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في المكسيك منذ بدء الجائحة أربعة ملايين و113789 وعدد الوفيات 300303.

وتقول السلطات الصحية المكسيكية إن من المرجح أن يكون العدد الرسمي المعلن للإصابات والوفيات أقل بكثير من العدد الفعلي بسبب عدم وجود اختبارات على نطاق واسع.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة إن هيئة تنظيم الصحة وافقت على الاستخدام الطارئ لأقراص مولنوبيرافير المضادة لكوفيد-19 التي تصنعها شركة ميرك لصناعة الأدوية.

وأضاف لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي إن من المتوقع أن توافق هيئة تنظيم الصحة قريبا على أقراص باكسلوفيد التي تنتجها شركة فايزر لعلاج كوفيد-19. وتمت الموافقة على العقارين الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

وأظهرت تجربة سريرية تقليص عقار مولنوبيرافير حالات دخول المستشفيات والوفيات بنحو ثلاثين في المئة للأفراد المعرضين لمخاطر عالية في وقت مبكر من المرض.

و- أظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة في المكسيك تخطي الحصيلة الرسمية لوفيات كوفيد-19 حاجز 300 ألف يوم الجمعة بعد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.

وأوضحت البيانات تسجيل المكسيك 28023 إصابة و168 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 4083118 وعدد الوفيات إلى 300101.