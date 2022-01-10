إصابة وزير الخارجية الإسرائيلي بفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مساء الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مخالطته لشخص مقرب منه مصاب بالفيروس.

وأكد لابيد إصابته بالفيروس في تغريدة له على حسابه الرسمي بـ ”تويتر“، قائلاً: ”تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا“.

אכן, אני מאומת לקורונה. מרגיש מצויין כי אני מחוסן. לכו להתחסן, שימו מסיכה, נעבור את זה יחד. — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) January 10, 2022

وأشار لابيد إلى أنه أصيب بالفيروس على الرغم من تلقيه اللقاح، داعياً الجميع لتلقي اللقاح وارتداء الكمامة.

وفي وقت سابق الاثنين، تم إلغاء اجتماع لحزب ”يوجد مستقبل“ في الكنيست، والذي يتزعمه يائير لابيد؛ وذلك على إثر الاشتباه بإصابته بالفيروس، وفق ما أوردت صحيفة ”يديعوت احرونوت“ العبرية.

وفي حينه، أكد لابيد أنه سيجري الفحوصات اللازمة، فيما لم تتضح بعد طبيعة الحالة الصحية له.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه الكنيست الإسرائيلي تقليص جدول أعمال اجتماعاته؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت القناة العبرية السابعة إنه ”سيتم خلال الجلسات العامة المقلصة طرح قانونين فقط للتصويت“.

وأصيب عدد من أعضاء الكنيست والعاملين فيه بفيروس كورونا، حيث كان آخرهم أوفير كاتس من حزب الليكود.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة اثنين من جنرالاته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفعت بشكل كبير في صفوف الجيش خلال الأسبوع الماضي.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه تم تشخيص إصابة أكثر من 5 آلاف من عناصر الجيش بفيروس كورونا، حيث إن العدد أكبر بخمس مرات من العدد المسجل قبل نحو أسبوع، وفق صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ العبرية.

وقال الجيش إن ”كل الجنود والضباط والعاملين المدنيين لديه الذين جاءت نتيجة الاختبارات التي خضعوا لها للكشف عن الإصابة بكورونا إيجابية، لديهم أعراض خفيفة“.

وأضاف الجيش: ”ثبت إصابة رئيس إدارة القوى البشرية في الجيش الميجر جنرال يانيف اسور، ورئيس وحدة الاتصال مع الفلسطينيين الميجر جنرال غسان عليان، بالفيروس“.

وفي وقت سابق، أشارت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أنه تم تشخيص أكثر من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة 199 حالة، وبلغ معامل تناقل العدوى 1.95.

وارتفعت نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 12.2%، في حين تبين أن 10% من المصابين الجدد هم أشخاص تعافوا من إصابة سابقة بالفيروس، أو تلقوا التطعيمات المطلوبة.

وفي وقت سابق، ألغت الحكومة الإسرائيلية، في استفتاء هاتفي، الالتزام بالشارة الخضراء في المجمعات التجارية والحوانيت الكبيرة.

ووفقاً لقرار الحكومة، فإنه لن تكون هناك حاجة لإظهار الزبون للشارة الخضراء في الحوانيت الكبيرة التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع.