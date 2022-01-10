واشنطن: نود تصديق أن روسيا لا تنوي مهاجمة أوكرانيا

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الإثنين، إن الولايات المتحدة ”تود تصديق“ روسيا عندما تقول إنها لا تنوي مهاجمة أوكرانيا، مشيرة إلى أن التحركات الروسية حتى الآن تتعارض مع ذلك.

وصرحت الدبلوماسية، خلال لقاء قصير مع الصحافيين في الأمم المتحدة، ردا على سؤال حول تأكيد المفاوض الروسي في جنيف سيرغي ريابكوف أن روسيا لا تنوي مهاجمة أوكرانيا: ”أود تصديق ذلك“.

وأضافت ليندا توماس غرينفيلد: ”آمل أنه يقول الحقيقة، ليس لديهم خطط، لكن كل شيء رأيناه حتى الآن يشير إلى أنهم يقومون بتحركات في هذا الاتجاه“.

وأردفت المسؤولة الأميركية: ”إذا قرروا عدم المضي قدما في خططهم بسبب حوارنا معهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تحدث الرئيس جو بايدن إلى الرئيس فلاديمير بوتين مرتين، فذلك أمر جيد. لكننا سنواصل الاستعداد والتخطيط لردنا إذا اتخذوا إجراءات ضد أوكرانيا“.

وأشارت السفيرة إلى أن الولايات المتحدة ”مستعدة لفرض تكاليف باهظة على الاقتصاد الروسي، وتعزيز وجود حلف شمال الأطلسي في الدول الحليفة على خط المواجهة، وزيادة المساعدات الدفاعية لأوكرانيا“.

وكانت المفاوضة الأمريكية ويندي شيرمان ونظيرها الروسي ريابكوف قد أكدا بعد المحادثات في جنيف أنهما يريدان مواصلة محادثاتهما؛ بهدف وقف التصعيد مع تكرار تحذيراتهما المتبادلة.

وأعلن ريابكوف أنه أجرى مناقشة ”معقدة“، مساء الأحد، مع نظيرته الأمريكية، قبل أسبوع من محادثات دبلوماسية شديدة الخطورة تهدف إلى نزع فتيل الأزمة المتفجرة بشأن أوكرانيا.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله بعد عشاء عمل استمر ساعتين في جنيف مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، إن ”المحادثة كانت معقدة. لا يمكن أن تكون سهلة“.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا قد اتخذتا مواقف حازمة قبل هذه المفاوضات. ففي حين حذرت واشنطن من مخاطر حصول ”مواجهة“، استبعدت موسكو من جهتها تقديم أي تنازلات.

وحض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن روسيا على تجنب ”عدوان“ جديد بحق أوكرانيا، وعلى اختيار طريق الدبلوماسية، بينما يطالب الكرملين، الذي يواجه ضغوطا لسحب قواته من الحدود الأوكرانية، الغرب بتقديم ضمانات بشأن الأمن في أوروبا، بينها ضمان عدم توسع حلف شمال الأطلسي أكثر نحو الشرق.

وأكدت شيرمان من جهتها، خلال عشاء العمل، ”دعم الولايات المتحدة للمبادئ الدولية المتعلقة بالسيادة والسلامة الإقليمية، ولحرية الدول ذات السيادة في اختيار تحالفاتها“، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.