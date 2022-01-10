روسيا: أمريكا تتعامل بـ "جدية كبيرة" مع مطالبنا بشأن الضمانات الأمنية

في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا وأمريكا في جنيف، الذي يتناول قضية الضمانات الأمنية، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تتعامل بجدية كبيرة مع مطالب موسكو.

ووصف ريابكوف المحادثات الأمنية بأنها مهنية، لكنه قال إن هناك حاجة إلى انفراجة وحلول وسط.

ولفت ريابكوف إلى أن روسيا ستقرر ما إذا كانت ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة بعد اجتماعات مقررة هذا الأسبوع مع حلف شمال الأطلسي، وتحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

كما أوضح ريابكوف، في مؤتمر صحفي بعد المحادثات، أن ”هناك أسسا للاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة، لكن ينبغي على واشنطن ألا تقلل من شأن مخاطر المواجهة“.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن ”موسكو أبلغت الأمريكيين أنه ليس لديها أي نية لمهاجمة أوكرانيا“.

كما نوه إلى أن ”الوضع ليس ميؤوسا منه“، لافتا إلى أنه ”على واشنطن ألا تقلل من أهمية خطر مواجهة عسكرية“.

في المقابل، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إنها ”ناقشت مع نظيرها الروسي اتخاذ خطوات متبادلة لخفض التصعيد تتعلق بالصواريخ والتدريبات العسكرية“.

فيما جددت تحذير موسكو من العواقب الشديدة التي ستلحق بها إذا هاجمت أوكرانيا.

وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: ”تناولنا عددا من الأفكار تمكن بلدينا من اتخاذ إجراءات متبادلة من شأنها أن تكون في مصلحتنا الأمنية، وتحسين الاستقرار الاستراتيجي“.

كما أكدت لموسكو ”استمرار سياسة الأبواب المفتوحة لحلف الأطلسي“، في الوقت الذي كررت فيه ”تحذيرات واشنطن لموسكو بشأن أوكرانيا، وأبدت استعدادها لإجراء مباحثات جديدة“.

وأكدت أن ”الولايات المتحدة كانت حازمة، خلال محادثاتها مع نظيرها الروسي في جنيف، برفض المقترحات الأمنية غير الفعالة، وعدم السماح بإلغاء سياسة الباب المفتوح التي يتبعها حلف شمال الأطلسي“.

وبينت أن ”الولايات المتحدة أجرت مناقشات صريحة ومباشرة مع الوفد الروسي على مدى نحو ثماني ساعات، وأنها مستعدة للاجتماع مرة أخرى قريبا لبحث قضايا ثنائية بمزيد من التفصيل“.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال، في وقت سابق، إن دبلوماسيين ومسؤولين عسكريين من روسيا سيجرون محادثات مع مسؤولين أمريكيين، بشأن قائمة من الضمانات الأمنية التي تريدها موسكو من واشنطن.

وأدلى لافروف بهذه التصريحات في مقابلة بُثت مباشرة على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت.