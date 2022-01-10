طالبان: يستطيع نجل أحمد شاه مسعود العودة دون خوف

أعلن وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، اليوم الإثنين، أنه التقى في العاصمة الإيرانية طهران أحمد مسعود نجل القائد أحمد شاه مسعود، المعارض الشرس لنظامه، وأكد له أنه يمكنه العودة بدون خوف إلى أفغانستان.

وترأس الوزير أمير خان متقي وفدًا من نظام طالبان إلى إيران يومي السبت والأحد، في أول زيارة له إلى البلاد، لكن لم ترد إشارة إلى لقاء مع أحمد مسعود وزعيم حرب أفغاني معروف يدعى إسماعيل خان ومقره هرات قرب الحدود الإيرانية.

وقال الوزير أمير خان متقي في بيان نشره التلفزيون الرسمي الأفغاني على مواقع التواصل الاجتماعي: ”أكدنا لهم أن أي شخص يمكنه المجيء إلى أفغانستان والعيش بدون قلق“.

وأضاف: ”إنه منزل الجميع ولا نتسبب بمشاكل أمنية لأي شخص، يمكن لأي شخص أن يأتي ويعيش بحرية“ في أفغانستان.

ويقود نجل القائد أحمد شاه مسعود، الذي اغتاله تنظيم القاعدة عام 2001، جبهة المقاومة الوطنية التي توعدت ”بمواصلة“ القتال بعد وصول طالبان إلى السلطة في منتصف شهر أغسطس/ آب من العام الماضي.

لكن جيب المقاومة الأخير، وادي بانجشير شمال كابول، استولى عليه الإسلاميون في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ولم يصدر أي موقف عن الجبهة الوطنية للمقاومة منذ ذلك الحين.

ووصف الوزير متقي لزيارته إيران، أنها تمت في ”أجواء ودية“، مضيفًا أنه ”بحث جميع المواضيع، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة“.

ولم تعترف إيران كما باقي المجتمع الدولي بنظام طالبان بعد استيلائه على السلطة منتصف شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، إثر انسحاب القوات الأمريكية، كما لم تعترف بنظامها الأول (1996-2001).

ومع ذلك، يبدو أن طهران تسعى في الأشهر الأخيرة لتحقيق تقارب مع الإسلاميين.

وعند عودتها إلى السلطة، أصدرت حركة طالبان مرسومًا بالعفو العام، وأكدت أن الجنود أو الموظفين السابقين في الحكومة الأفغانية السابقة غير مهددين.

ورغم تلك الوعود ترى العديد من المنظمات غير الحكومية، أن ما لا يقل عن 100 من العناصر السابقين في الشرطة والاستخبارات اختفوا مذاك أو تعرضوا لإعدامات تعسفية، كما تم يوم أمس السبت اعتقال أستاذ مرموق في جامعة كابول عرف بانتقاده لطالبان.