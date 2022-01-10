رئيس كازاخستان يتهم "مقاتلين أجانب" بالوقوف وراء أعمال العنف الأخيرة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اتهم رئيس كازاخستان، يوم الإثنين، ”مقاتلين أجانب“ قدموا من دول أخرى في آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط، بالمشاركة في أعمال الشغب الأخيرة التي وصفها بأنها ”هجوم إرهابي“.

وقال قاسم جومرت توكاييف في بيان صدر عن مكتبه ملخصا محادثته مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إنه ”ليس لدي شك في أنه هجوم إرهابي، عمل منظم ومعد له بشكل جيد ضد كازاخستان بمشاركة مقاتلين أجانب من دول آسيا الوسطى بينها أفغانستان. لقد شارك أيضا مقاتلون من الشرق الأوسط“.

وقتل أكثر من 164 شخصا في البلاد خلال اضطرابات عنيفة، خلال الأيام الماضية، فيما واصلت سلطات أكبر دولة في آسيا الوسطى، أمس الأحد، حملة قمع بلا هوادة أدّت إلى توقيف نحو ستة آلاف شخص.

ووقعت الاضطرابات الأكثر عنفا في ألماتي العاصمة الاقتصادية، حيث قتل 103 أشخاص، بحسب ما أفاد تقرير نشرته قناة الحكومة على ”تلغرام“، أمس الأحد، قبل إزالته، إذ أبلغت وزارة الصحة وسائل الإعلام الروسية والكازاخستانية أن المعلومات نشرت عن طريق الخطأ.

ومع ذلك، لم يكن هناك نفي رسمي لهذه الحصيلة أو إشارة إلى حصيلة جديدة.

وسجلت هذه الحصيلة، التي لم يتم التأكد منها، ارتفاعا كبيرا في عدد القتلى.

وكانت السلطات قد أعلنت مقتل 26 متظاهرا و16 عنصرا من القوى الأمنية وجرح 200 شخص.

وأعلنت الرئاسة، يوم الأحد، توقيف 5800 شخص، وفتح 125 تحقيقا على خلفية الاضطرابات غير المسبوقة منذ العام 1989، حين استقل هذا البلد الغني بالنفط والغاز والبالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة.

وأشار بيان صادر عن الرئاسة عقب اجتماع أزمة ترأسه رئيس البلاد قاسم جومرت توكاييف، إلى أنّ ”الوضع استقر في كل المناطق“، فيما لا تزال قوات الأمن تجري عمليات ”تطهير“، بحسب المصدر نفسه.

وبدأت الاحتجاجات في مناطق ريفية، الأسبوع الماضي، عقب رفع سعر الغاز قبل أن تنتقل إلى مدن كبيرة ولا سيما ألماتي، حيث أطلقت الشرطة الرصاص الحي على متظاهرين اقتحموا مباني رسمية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن التقديرات الأولية لقيمة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الاضطرابات بلغت حوالي 175 مليون يورو.

وتعرض أكثر من مئة متجر ومصرف للنهب، ودُمرت أكثر من 400 سيارة على ما أكد المصدر نفسه.

وأعلنت كازاخستان، يوم السبت، توقيف الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كريم ماسيموف، وهو أول شخصية رفيعة المستوى يتم استدعاؤها بناء على شبهات ”بالخيانة العظمى“.

وسمح الرئيس توكاييف، لقواته الجمعة، بـ“إطلاق النار بهدف القتل“، رافضا أي حوار مع المتظاهرين.

واستنكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تصريحات توكاييف قائلا، أمس الأحد، عبر محطة ”إي بي سي“ التلفزيونية، إن ”السلطات في كازاخستان يجب أن تكون قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها سلميا من أجل ضمان حماية حقوق الأشخاص الذين يتظاهرون سلميا“.

وفي مؤشر خجول على عودة الوضع إلى طبيعته، أعادت متاجر سوبرماركت فتح أبوابها في ألماتي، أمس، في وقت يعرب السكان عن قلقهم من حصول نقص في السلع، بحسب وكالة فرانس برس.

وتشكلت طوابير طويلة في الأيام الأخيرة أمام محطات الوقود.

وما زالت ألماتي تحمل آثار العنف، وتُشاهد واجهات مبانٍ سوداء بفعل النيران التي تم إضرامها، وسيارات محروقة في الشوارع.

واحتج المتظاهرون الغاضبون ضد الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، الذي حكم كازاخستان بقبضة من حديد منذ 1989 حتى 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.

ونفى أيدوس أوكيباي المتحدث باسم الرئيس مجددا أن يكون نزارباييف غادر البلاد، مؤكدا أنه يدعم توكاييف.

كذلك أكد أن ”نزارباييف تخلى من تلقاء نفسه عن إدارة مجلس الأمن الوطني لتوكاييف، الذي أعلن هذا الأسبوع الإمساك بزمامه“.

وأعرب البابا فرنسيس، الأحد، عن ”ألمه“ داعيا إلى الحوار بهدف الوصول إلى السلام في كازاخستان.

إلى ذلك، أدت هذه الأزمة إلى توترات بين روسيا والولايات المتحدة، في إطار تشنّج متزايد بين هاتين القوتين.

ونشرت موسكو قوات في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، في إطار وحدة متعددة الجنسية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بناء على طلب توكاييف.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق، من أن إخراج القوات الروسية سيكون ”أمرا بالغ الصعوبة“.

واعتبرت موسكو هذه التصريحات ”فظة“.