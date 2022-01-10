السفير الأفغاني في الصين يستقيل لعدم تلقيه راتبه منذ 6 أشهر

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

ترك سفير أفغانستان لدى الصين مذكرة استقالة، يوم الإثنين، لخلفه، بعد استيلاء طالبان على السلطة، كاشفا فيها أن الموظفين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر، وأن موظف استقبال واحد بقي لتلقي المكالمات الهاتفية.

وفي رسالته المؤرخة، في الأول من كانون الثاني/يناير، أشار جاويد أحمد قايم إلى سفارة تعمل بالكاد، وإلى أنه اضطر إلى استخدام الأموال المودعة بالحساب المصرفي للسفارة لدفع رواتب الموظفين بعد استيلاء طالبان على السلطة في البلاد، منتصف آب/أغسطس.

وأوضح في الرسالة الموجهة إلى وزارة الخارجية الأفغانية، أنه ”بما أننا لم نتلق أي راتب من كابول خلال الأشهر الستة الماضية، شكلنا لجنة مع الدبلوماسيين لحل القضايا المالية“.

وسيجد خلفه المال في الحساب المصرفي.

وكتب: ”حتى هذا اليوم الأول من كانون الثاني (يناير) 2022، لا يزال هناك حوالي 100 ألف دولار في الحساب“ أي حوالي 88 ألف يورو، مضيفًا أنه ”ترك مفاتيح سيارات السفارة الخمس في مكتبه“.

وأضاف في تغريدة: ”أعتقد أنه حتى وصول السفير الجديد إلى بكين لن يبقى دبلوماسي“ في البعثة، موضحًا أنه ”تم إبلاغ الصين بالأمر“.

ولم يتسن معرفة مكان وجود السفير الجديد حاليا أو الجهة التي عينته.

ولم يصدر عن مسؤولي طالبان في كابول أي تعليق حتى الآن.

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، في آب/أغسطس الماضي، ارتفع معدّل التضخم بشكل كبير، وكذلك البطالة بين الأفغان، وسط انهيار النظام المصرفي.

وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن حوالي 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.

ويواجه الشعب الأفغاني أزمة اقتصادية حادة ونقصا في الغذاء وتزايدا في معدّلات الفقر بعد 5 أشهر من عودة طالبان إلى السلطة.

ويتمثل أحد أبرز التحديات في كيفية إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرض المؤسسات المالية للعقوبات الأمريكية المفروضة على حركة طالبان.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة المالية في حكومة طالبان أنها أعدت مشروع ميزانية للدولة، سيمول للمرة الأولى منذ عشرين عاما بدون مساعدة دولية.

ولم يحدد المتحدث باسم وزارة المالية، أحمد والي حقمال، قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى كانون الأول/ديسمبر 2022، لكنه قال آنذاك إنه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره.

وكانت ميزانية 2021، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي، تتألف من 219 مليار أفغاني (1,75 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) بشكل مساعدات دولية و 217 مليار أفغاني في الإيرادات.

وكان سعر الصرف في ذلك الوقت يقارب 90 أفغانيا مقابل يورو واحد، لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة طالبان.