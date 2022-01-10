الأمريكيون والروس يباشرون محادثات حساسة بشأن أوكرانيا وأمن أوروبا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

باشر الروس والأمريكيون اليوم الإثنين، محادثات حساسة جدا غير معروفة النتائج، تشمل خطر حصول غزو روسي لأوكرانيا فضلا عن الهندسة الأمنية الأوروبية التي تريد موسكو إعادة رسمها حتى لا يتسع حلف شمال الأطلسي باتجاه حدودها.

بدأ الاجتماع الساعة (7,55 ت غ) في جنيف بحضور مساعدي وزيري خارجية البلدين ويندي شيرمان وسيرغي ريابكوف.

وكشفت لهجة الدبلوماسي الروسي عقب عشاء جمعه بنظيرته الأمريكية مساء الأحد أن حوارا حادا جرى بين الطرفين لا ينبئ بإمكان تقديمهما تنازلات.

وتطالب موسكو بالحصول على ضمانات أمنية عبر معاهدات تشمل منع أي توسع مقبل لحلف شمال الأطلسي وخصوصاً في أوكرانيا.

وأكدت أنها لن تقدّم أي تنازلات بهذا الشأن.

وقال ريابكوف لوكالة ريا نوفوستي قبل اللقاء: ”أنا غير متفائل، ولكننا سنشرح بإلحاح أنه بدون إيجاد حل لهذه المسألة الرئيسية لن يكون هناك حوار بناء“.

وأكدت شيرمان من جهتها خلال عشاء العمل ”دعم الولايات المتحدة للمبادئ الدولية (المتعلقة) بالسيادة والسلامة الإقليمية ولحرية الدول ذات السيادة في اختيار تحالفاتها“ بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

وكتبت على حسابها على ”تويتر“ أن الأمريكيين سيستمعون إلى ”مخاوف روسيا ويشاركونها“ مخاوفهم، ولكنهم لن يتطرقوا إلى مسائل لها علاقة ”بأمن أوروبا بدون حلفائهم“.

ويفضل الكرملين على ما يبدو لقاء ثنائيا روسيا-أمريكيا.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا من جهته في تغريدة على حسابه على ”تويتر“ أن ”مطالب بوتين غير مشروعة وتؤثر على السلام والأمن الدولي“.

وفي حين ينتشر عشرات آلاف الجنود الروس على الحدود مع أوكرانيا التي تشكل مسرح نزاع منذ ثماني سنوات مع انفصاليين موالين لروسيا، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الكرملين إلى تجنب ”اعتداء“ جديد على أوكرانيا.

وقال بلينكن الأحد لشبكة ”سي أن أن“ الأمريكية إن ”هناك مسارا للحوار والدبلوماسية.. المسار الآخر هو مسار المواجهة“.

وأضاف: ”نحن على وشك معرفة الطريق التي يريد الرئيس (فلاديمير بوتين) سلوكها“.

وتدشن محادثات الإثنين أسبوعا دبلوماسيا ساخنا.

ويرتقب عقد اجتماع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا في بروكسل الأربعاء، قبل أن يحصل لقاء الخميس في فيينا مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منصة الحوار بين الشرق والغرب المنبثقة من الحرب الباردة.

وقال ميكاييلو (29 عاماً) وهو عسكري أوكراني على خطوط المواجهة أن ”تقديم ضمانات حول عدم التزامنا بحلف شمال الأطلسي لن يوقف فلاديمير بوتين“.

وأضاف: ”يريد الوصول إلى وحدة سوفياتية“.

وهددت الدول الغربية الكرملين بعقوبات ”هائلة“ في حال هاجمت موسكو أوكرانيا.

وضمت موسكو في 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية ردا على ثورة موالية للغرب في كييف، وهي متهمة بمساندة الانفصاليين شرق البلاد.

وحذر بوتين الذي أجرى محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن، مرتين منذ بدء هذه الأزمة، من أن فرض عقوبات جديدة سيشكل ”خطأ فادحاً“.

وهدد برد ”عسكري وتقني“ إذا واصل خصومه ”هذا النهج العدائي“.

ويؤكد الكرملين أن الغرب هو الذي يستفز روسيا عبر نشر قوات عسكرية عند حدودها أو تسليح الجيش الأوكراني.

ويطالب بتوقيع اتفاقين لمنع أي توسع مقبل لحلف الأطلسي ووضع حد لأي مناورات عسكرية غربية في جوار الحدود الروسية.

وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة، من ”خطر فعلي لاندلاع نزاع جديد“.

وقال الإثنين خلال استقباله نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية أولغا ستيفانيشينا إن محادثات هذا الأسبوع لن تحل كل المشاكل، ولكن ثمة أمل بأن ”يتم الاتفاق على المسار الواجب سلوكه“.

وفي ما يتجاوز الأزمة الأوكرانية، تأمل واشنطن انتهاز فرصة هذه المحادثات لإحراز تقدم في ملفات أخرى مثل نزع الأسلحة.