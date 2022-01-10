إيران تطالب بالإفراج عن الأموال الأفغانية خلال زيارة مبعوث طالبان

زار القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية أمير خان متقي، طهران للقاء نظيره الإيراني، الذي دعا إلى الإفراج عن الأصول المالية الأفغانية لأغراض إنسانية، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وكان قد تم تجميد هذه الأصول المالية منذ سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن الزيارة لا تشكل اعترافا إيرانيا رسميا بحكومة طالبان، لكن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، انتقد الولايات المتحدة بسبب تجميد الأصول.

وبعد لقائهما، نقلت وكالة أنباء محلية عن وزير الخارجية الإيراني، قوله: ”الأصول الأفغانية التي جمدتها أمريكا.. يجب أن تستخدم لأغراض إنسانية، ولتحسين الظروف المعيشية في أفغانستان“.

وأضاف أن ”القتال الذي تخوضه الأمة الأفغانية الشجاعة، أظهر أنه لا توجد قوة أجنبية يمكنها احتلال أفغانستان وحكمها“.

وقال بلال كريمي، المتحدث باسم طالبان، إن القائم بأعمال وزير الخارجية اجتمع كذلك في طهران مع أحمد مسعود، زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، الذي غادر أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وأضاف كريمي أن طالبان أكدت لمسعود وقادة المقاومة الآخرين، أن بإمكانهم العودة إلى البلاد ”دون توتر“، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى عن الاجتماع.

ولم يتسن الاتصال بمسعود حتى الآن للتعليق.

كما تم تداول أنباء حول لقاء جمع وزير خارجية حكومة حركة طالبان الأفغانية، مولوي أمير خان تقي، في العاصمة الإيرانية طهران، بالقيادي الأفغاني المعارض للحركة، محمد إسماعيل خان، المعروف بـ“أسد هرات“.

وقال زبير عثماني، أحد المقربين من إسماعيل خان، لوكالة أنباء ”سبوتنيك“ الروسية بالنسخة الفارسية، إن ”القائد في غرب أفغانستان محمد إسماعيل خان، التقى وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، في طهران وسيجتمعان مرة أخرى“.

وأضاف عثماني: ”لقد اجتمعا، وأكد القائد محمد إسماعيل خان أنهما يتحدثان عن حكومة شاملة في أفغانستان“.

وكان محمد إسماعيل خان -وهو أحد القادة السياسيين والعسكريين الأفغان المناهضين لحركة طالبان- وصل، منتصف آب/ أغسطس الماضي، إلى مدينة مشهد عاصمة محافظة ”خراسان رضوي“ الواقعة شمال شرق إيران، بعد سيطرة طالبان على العاصمة كابول.

وحارب ”أسد هرات“، طالبان لسنوات طويلة، وتم القبض عليه مرة واحدة من قِبل الحركة في تسعينيات القرن الماضي.

وتولى إسماعيل خان، منصب وزير الطاقة والمياه، العام 2005، وكان أحد القادة خلال الحرب السوفيتية في أفغانستان.