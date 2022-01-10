المدعي العام الإيراني يهدد موظفي القضاء بالملاحقة الجنائية

هدد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، اليوم الإثنين، موظفي السلك القضائي الذين يواصلون التظاهر من أجل زيادة رواتبهم، بالملاحقة الجنائية، بحسب ”فرانس برس“.

وقال منتظري في بيان نشر على موقع ”ميزان أونلاين“، وكالة أنباء القضاء الإيراني: ”يجب على الزملاء وضع حد لبعض التحركات التي تفتح الطريق أمام انتهاكات أعداء جمهورية إيران الإسلامية“، محذرا من أن ”التحركات غير القانونية وغير الملائمة تتعارض ”مع الشريعة الإسلامية وهي عرضة للملاحقة القانونية“، مضيفا أن ”مسألة سبل عيش الموظفين يتابعها باهتمام رئيس السلطة، كما أن الحكومة وعدت برد إيجابي“.

وتظاهر موظفو النظام القضائي النافذ في غالبية المدن الإيرانية يومي السبت والأحد بعدما رفضت الحكومة زيادة رواتبهم.

واقترح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي انتخب في يونيو/ حزيران الماضي، زيادة رواتب موظفي القضاء مع قرب انتهاء توليه رئاسة السلطة القضائية، لكن ”أعضاء البرلمان الإيراني رفضوا مشروع قانون بزيادة رواتب العاملين في القضاء يوم 5 كانون الثاني/يناير، ويرى النواب المعارضون للخطة أن زيادة رواتب الموظفين الإداريين في القضاء غير مدرجة في الميزانية وأن مجلس صيانة الدستور سيرفض المشروع“، وفق ما ذكر موقع ”إيران إنترناشيونال“.

ونشر موقع صحيفة ”شرق“ الأحد مقطع فيديو لتظاهرة أمام البرلمان في طهران هتف خلالها مئات الرجال والنساء: ”إذا لم تحل مشكلتنا سنعطل النظام القضائي“.

من جانبها، ذكرت صحيفة ”آرمان ملي“ أن تظاهرات أخرى نظمت السبت: ”في غالبية مدن البلاد“.

وخلال الاحتجاجات، وهي أمر غير مألوف في قطاع القضاء، حمل الموظفون لافتات كتب عليها ”المسؤولون عن العدالة لا يمكنهم إعالة أنفسهم“ و“الحكومة تخون والبرلمان يدعم“.

وتعاني إيران التي تعرضت لعقوبات شديدة فرضتها الولايات المتحدة منذ 2018، تضخما سنويا تبلغ نسبته حوالي 60 %.

والسبت الماضي، أعلن مسؤول في البرلمان الإيراني، الإفراج عن 5 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية.

وذكر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، أنه ”خلال الأشهر الأخيرة، تم الإفراج عن 5 مليارات دولار من الموارد الإيرانية المحجوبة“.

وأضاف فراهاني، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”برنا“ الرسمية الإيرانية، أنه ”خلال الأشهر الأخيرة، زادت مبيعات الموارد النفطية، وازدادت عائداتنا النفطية، وتم الإفراج عن حوالي 5 مليارات دولار من الموارد المحجوبة، دخل معظمها إلى البلاد، وأصبح الباقي خط ائتمان“.