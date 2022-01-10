تقرير: رغبة فنلندا والسويد بالانضمام لـ"الناتو" تحد جديد أمام روسيا

اعتبر تقرير لصحيفة ”لاكروا“ الفرنسية، أن ما وصفه خروج فنلندا والسويد عن مبدأ الحياد، وإعلان استعدادهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يشكل تحديا جديدا أمام روسيا التي تبدأ اليوم الإثنين محادثات مع واشنطن حول أوكرانيا والأمن في أوروبا.

وقال التقرير إن روسيا ”تواجه خطرا حقيقيا، حيث إن التركيز الشديد على الاحتفاظ بمجال نفوذها في أوكرانيا وجورجيا يمكن أن يفقد هيمنتها المتبقية في السويد وفنلندا، الواقعة على مرمى حجر من سانت بطرسبرغ“.

وأوضح أن ”المفارقة القائمة اليوم أن الكرملين، الذي يشترط عدم توسيع الناتو لسحب قواته من الأطراف الشرقية لأوكرانيا، يمكن أن يدفع هلسنكي وستوكهولم إلى التحالف الأطلسي بعد أن اتبعت هاتان الدولتان سياسة عدم الانحياز منذ الحرب الباردة، على الرغم من أن انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي في العام 1995 ربطهما بوضوح بالمعسكر الغربي“.

ووفق التقرير فقد حذر الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، من أنه في حال وقوع هجوم مسلح فإن مساحة فنلندا للمناورة والحرية تشمل أيضا إمكانية الاصطفاف العسكري والتقدم بطلب لعضوية الناتو“، وكذلك فعلت رئيسة الوزراء سانا مارين بمناسبة خطابها للعام الجديد حين قالت: ”تحتفظ فنلندا بإمكانية التقدم لعضوية الناتو وتكثيف التعاون الأوروبي في مجال الأمن والدفاع“.

ويتابع التقرير أنه ”في فنلندا كما في السويد لا يزال الرأي العام متعلقا بمبدأ الحياد، لكن في غضون عشر سنوات في السويد ارتفع مؤيدو الناتو من 17% إلى 46% وهو تطور دفع رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون إلى استدعاء الخط الأحمر الذي يجب عدم تجاوزه، حين قالت: في السويد نحن من يقرر سياستنا الخارجية وسياستنا الأمنية ومن نختار التعاون معه“.

وقد حافظت فنلندا، التي تشترك في حدود 1300 كيلومتر مع روسيا، على اتصالات منتظمة مع موسكو، لكن هذه العلاقة انتهت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث تعرضت كييف لخطر غزو محتمل، بحسب التقرير.

وتقول الصحيفة: ”مع ذلك فقد أثبتت هذه الروابط أنها مفيدة للوساطة، وفق التقرير الذي ينقل عن المؤرخ وعالم السياسة ناركو جوكيسيبيلا قوله إن تجربة إدارة العلاقات بين الشرق والغرب تجعلها دولة أوروبية بامتياز، قادرة على تزويد جيرانها بدبلوماسية مفيدة للغاية“.

ويلفت التقرير إلى أن ”هلسنكي كانت المكان الذي تم فيه توقيع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا في العام 1975 لتوثيق عدم استخدام القوة وحرمة الحدود.. ومرة أخرى في هلسنكي، في 16 يوليو 2018، نظم فلاديمير بوتين ودونالد ترامب قمتهما الثنائية الأولى، كما عرضت العاصمة الفنلندية أن تكون مسرحا لاجتماع بايدن وبوتين في يونيو الماضي، قبل أن يُحدد الاختيار في جنيف، لكن العلاقات قطعت الآن“.

ويؤكد التقرير الفرنسي أن ”الكرملين لا يأخذ الموضوع باستخفاف بل إن التهديدات الروسية تجاه البلدين الاسكندنافيين تكاد تكون مكتومة، فقد توعدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، برد مناسب من الجانب الروسي إذا تم التشكيك في حياد فنلندا والسويد مع عواقب عسكرية وسياسية خطيرة“ وفق قولها.

ويقول التقرير، إنه ”في العام 2020 تبنى البرلمان الفنلندي خيار الناتو الذي يسمح بتسريع عضوية البلد في الحلف“.

وأضاف: لكن ستوكهولم تبدو أقل استعدادًا من هلسنكي للانضمام إلى الناتو، فمنذ ديسمبر الماضي، كانت هناك أغلبية برلمانية في السويد لاتباع نفس المسار على الرغم من إحجام الحكومة عن اتخاذ القرار“.

ويوضح التقرير، أن ”تفعيل مثل هذا الإجراء لن يكون بالضرورة مرادفا للعضوية الوشيكة في الناتو، حيث لا يزال يتعين على فنلندا والسويد تلقي الضوء الأخضر من كل عضو حالي في الحلف“.