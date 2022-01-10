روسيا: أمريكا والناتو قد يشهدان "تدهورا أمنيا" إذا لم يأخذا الحوار بجدية‎‎

حذرت روسيا، اليوم الاثنين، من أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، قد يشهدان تدهورا في الوضع الأمني إذا لم يبديا اهتماما بالحوار معها بشأن الضمانات الأمنية.

جاءت هذه التصريحات على لسان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قبيل محادثات بين روسيا والولايات المتحدة تنعقد في جنيف، اليوم، وسط مخاوف من حشد عسكري روسي قرب أوكرانيا.

وتأمل روسيا في الحصول على ضمانات أمنية من الغرب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرغي ريابكوف قوله إن ”المحادثات يجب أن تشمل مسألة عدم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي“.

وكان ريابكوف قد وصف الاجتماع التمهيدي للمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة التي تنطلق اليوم في جنيف بـ“المذهل والصعب والعملي“.

وقال ربابكوف في تصريح صحفي أدلى به عقب الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين مساء أمس الأحد: ”كان (الاجتماع) مذهلا.. المحادثة كانت صعبة، لا يمكن أن تكون سهلة، وجرت بشكل عملي عموما“.

وأضاف: ”أعتقد أننا لن نهدر الوقت غدا (الاثنين).. لا أفقد أبدا التفاؤل وأنطلق دائما منه“، وذلك بحسب ما نقلت قناة ”روسيا اليوم“ عبر موقعها الإلكتروني.

وتستضيف جنيف، اليوم الاثنين، مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية.

وتتهم الدول الغربية وكييف كذلك، روسيا، بحشد نحو مئة ألف جندي عند حدود أوكرانيا تحضيرا لغزو محتمل. وقد هددت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقوبات ”هائلة“ وغير مسبوقة في حال هاجم جارته.

وقد تصل هذه الإجراءات إلى حد منع روسيا من التعامل مع النظام المالي العالمي أو منع وضع خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ الذي تريده موسكو بقوة، في الخدمة.

وتريد الدول الغربية من موقفها هذا أن تثبت أنها أكثر حزما وتصميما من العام 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية دون أن ينجح التحالف الأمريكي الأوروبي في جعلها تتراجع عن خطوتها.

واعتبر الرئيس بوتين الذي أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن مرتين منذ بدء هذه الأزمة الجديدة، أن فرض عقوبات جديدة سيشكل ”خطأ فادحا“، وهدد بدوره برد ”عسكري وتقني“ في حال استمرار خصومه ”في هذا النهج العدائي“.

وقد نجح في فرض توسيع الحوار ليشمل شروطه ومطالبه التي يعتبرها الغرب خطوطا حمراء.

ويؤكد الكرملين أن الغرب هو الذي يستفز روسيا من خلال نشر قوات عسكرية عند حدودها، أو من خلال تسليح الجيش الأوكراني الذي يحارب انفصاليين مؤيدين لروسيا في دونباس في شرق أوكرانيا.

ويطالب باتفاق واسع يمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وسحب كل القوات الأمريكية من الدول التي تقع في أقصى شرق حدود حلف شمال الأطلسي.

إلا أن الأمريكيين يؤكدون أنهم غير مستعدين لخفض عديد قواتهم في بولندا أو دول البلطيق، لا بل يهددون على العكس بتعزيز وجودهم فيها في حال حصول هجوم روسي.