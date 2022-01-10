استطلاع: أغلبية الأمريكيين تؤيد إحياء "الاتفاق النووي" مع إيران

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة أبحاث في واشنطن، أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى عام 2015، والذي يتم التفاوض بشأنه حاليا في فيينا.

وجاء في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ”مورنينج كونسالت“ الأمريكية ونشرته اليوم الاثنين، أن ”الأكثرية تؤيد التوصل لاتفاق مقابل تخفيف العقوبات على إيران، إلا أن أكثرية ضئيلة ترى أن الاتفاق الجديد لن يمنع طهران من تطوير سلاح نووي“.

وقالت المؤسسة: ”ومع ذلك، فإن فرصة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للعمل تتقلص مع اقتراب الانتخابات التشريعية النصفية فيما يلوح ظل الرئيس السابق، دونالد ترامب، في الأفق، مع انقسام حاد بين الناخبين على طول الخطوط الحزبية بشأن قراره لعام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران“.

وأضافت: ”بعد انسحاب ترامب، انتقد معارضو الرئيس الايراني السابق، حسن روحاني، إدارته لتعريضها لأمن إيران للخطر دون تأمين ضمانات كافية“.

وتابعت: ”هؤلاء المنتقدون في السلطة الآن وهم متمسكون بمطالبهم بشروط أفضل لإيران من اتفاق 2015، حتى في الوقت الذي تعيق فيه المخاوف السياسية المحلية من تقديم تنازلات من واشنطن“.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة خلال يومي 28و29 من الشهر الماضي، أن ناخبي الحزب الجمهوري منقسمون تقريبًا حول الاتفاق النووي من حيث المبدأ، إلا إنهم يؤيدون بأغلبية ساحقة قرار ترامب الأحادي بالانسحاب منه.

كما كشف الاستطلاع أن 42 % من الأمريكيين يؤيدون العودة لاتفاق 2015 فيما عارضه 35 % وأجاب 23 % بانهم لا يعرفون.

وأشار الاستطلاع إلى أن ”نسبة التأييد تزيد بشكل كبير بين الناخبين الديمقراطيين لتصل إلى 56 % وتهبط إلى 31 % بين الناخبين الجمهوريين المؤيدين لترامب“.

وكشف الاستطلاع أن ”51 % من الأمريكيين قلقون جدا من أن إيران ستطور سلاحا نوويا حتى وإن تم التوصل لاتفاق، وأن 24 % قلقون في هذا الشأن، فيما أعرب 5 % فقط عن عدم قلقهم أبدا“.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمعهد ”كوينسي للحوكمة“ في واشنطن، تريتا بارسي، إن ”الرئيس بايدن، ربما فاته خدعة بعدم تخفيف العقوبات ومحاولة الانضمام إلى الاتفاق من خلال أمر تنفيذي في الأيام الأولى من ولايته، معربا عن اعتقاده بأن العودة إلى الاتفاق كانت ستعطي واشنطن مصداقية ونفوذًا متزايدا في شكل عقوبات لاحقة محتملة“.

وأضاف: ”أدت استراتيجية الرئيس بايدن، إلى 8 جولات من المفاوضات غير الحاسمة ومواصلة تطوير البرنامج النووي الإيراني لتخصيب يصل لمعدل بنسبة 60%“.

وأشار إلى أن ”طهران تقدمت في التخصيب بشكل كبير مقارنة مع ما كانت عليه في اليوم الأول“.