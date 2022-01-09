رضا بهلوي: إيران "اغتالت" الشاعر بكتاش آبتين

حمّل الابن الأكبر لآخر ملوك إيران الأمير رضا بهلوي، اليوم الأحد، السلطات الإيرانية، مسؤولية وفاة الشاعر والمخرج السينمائي المعارض ”بكتاش آبتين“.

وقال رضا بهلوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن إيران ”اغتالت شاعرًا وفنانًا محتجًا آخر، في الوقت الذي كان فيه المجرمون أحرارًا في السلطة“.

وأضاف: ”قُيّد بكتاش آبتين بالسلاسل وقُتل، فقط لأنه كشف الحقيقة، وكان مهتمًا بمعاناة وطنه وأهله“.

جمهوری اسلامی یک شاعر و هنرمند معترض دیگر را به قتل رساند. در زمانه‌ای که تبهکاران و جنایتکاران، رها و در مسند قدرت هستند، بکتاش آبتین را به زنجیر کشیدند و کشتند؛ تنها به جرم اینکه حقیقت را فاش می‌گفت و نسبت به درد و رنج وطن و مردمش بی‌تفاوت نبود. ⏬⏬ pic.twitter.com/emgE8Ko276 — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 9, 2022

وتابع الأمير رضا بهلوي أن ”بكتاش آبتين خُلّد على طريق تحرير إيران، وسيستمر طريقه إلى اليوم الذي يختفي فيه هذا الظلام من بلادنا“.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، مساء السبت، وفاة الشاعر المعارض بكتاش آبتين“ الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بتهم مختلفة، مثل: العضوية في جمعية الكتّاب الإيرانيين، وزيارة قبور معارضين أعدمتهم السلطات الإيرانية بعد الثورة، العام 1988، والدعاية ضد النظام، والعمل ضد الأمن القومي.

وجرى نقل الشاعر الراحل بكتاش آبتين إلى سجن إيفين شمال طهران، في 26 أيلول/ سبتمبر 2020، في ذروة تفشي فيروس كورونا في إيران.

وتوفي ”بكتاش“ بعد تأخر السلطات في سجن إيفين أثناء نقله إلى مستشفى ساسان في العاصمة طهران بعد تدهور حالته الصحية، وظهور أعراض فيروس كورونا عليه في، 3 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأعلنت رابطة الكتّاب الإيرانيين، أن جنازة بكتاش آبتين، التي كان من المقرر إقامتها يوم الإثنين، أقيمت، مساء يوم الأحد، بضغط من قوات الأمن التي طالبت بإقامتها عاجلًا.

وأثارت وفاة الشاعر الإيراني المعارض بكتاش آبتين بسبب سجنه، وعدم إجراء تحقيق في الوقت المناسب من قبل القضاء في الجمهورية الإسلامية، ردود فعل واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفها كثيرون بأنها ”جريمة قتل“.

كما غردت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ على ”تويتر“ بأن السجين السياسي قد حُرم من ”حقه في العلاج الطبي“، كما ألقت المنظمة باللوم على سلطات الجمهورية الإسلامية في وفاته.

وكانت هناك احتجاجات كثيرة في الأيام الأخيرة حول حالة بكتاش آبتين، وقدمت جمعية القلم الأمريكية التماسًا لإطلاق سراحه موجه إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وخلال السنوات الأخيرة، توفي عدد كبير من السجناء السياسيين والناشطين في سجون إيران بسبب الإضراب عن الطعام، أو عدم الحصول على الأدوية الأساسية والعلاج الفعال، أو عدم نقلهم في الوقت المناسب إلى المراكز الطبية أو لأسباب أخرى مشبوهة.