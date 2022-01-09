أمريكا تنتقد أوامر توكاييف وأوروبا تبحث إجراءات للرد على قمع احتجاجات كازاخستان

انتقدت واشطن يوم الأحد، الأوامر التي أصدرها رئيس كازاخستان وتسمح لقوات الأمن بإطلاق النار لقتل المتظاهرين المتهمين بارتكاب أعمال عنف، بينما قالت باريس إن أوروبا تبحث إجراءات للرد على قمع الاحتجاجات هناك.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إلى التراجع عن الأوامر التي أصدرها، حسبما ذكرت ”فرانس برس“.

وصرّح بلينكن خلال برنامج ”هذا الأسبوع“ على شبكة ”إيه بي سي“ اليوم،: ”هذا أمر أرفضه تماما، الأمر بإطلاق النار بهدف القتل… خاطئ ويجب إلغاؤه“.

وقال: ”لدينا مخاوف حقيقية بشأن حال الطوارئ التي أعلنت في كازاخستان“، مضيفا أنه تحدث إلى وزير الخارجية مختار تيلوبردي الخميس.

وتابع: ”لقد أوضحنا أننا نتوقع من الحكومة الكازاخستانية أن تتعامل مع المحتجين بوسائل تحترم حقوقهم وتتراجع عن العنف“.

وقال بلينكن إن لدى واشنطن ”مخاوف حقيقية“ بشأن شعور توكاييف بأنه مضطر لدعوة قوات من منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تهيمن عليها روسيا المجاورة.

وأضاف في تصريح آخر لشبكة ”سي إن إن“: ”طلبنا توضيحا بشأن ذلك… لكن ما هو ضروري الآن أن يتم التعامل مع الأمر بطريقة سلمية تحترم حقوق من يحاولون إسماع أصواتهم“.

بدوره، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون، إن وزراء الخارجية الأوروبيين سيبحثون هذا الأسبوع التدابير المحتملة ردا على عمليات القمع ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كازاخستان خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت ”رويترز“.

وذكر بون أنه ”سيتم بحث التدابير التي يمكن لأوروبا اتخاذها لإرسال رسالة تقول إنه لا يمكنكم سحق الناس والمتظاهرين الثائرين على ارتفاع الأسعار“.

هذا وأفادت تقارير إعلامية الأحد، نقلا عن وزارة الصحة أن 160 شخصا قتلوا واعتقل 5800 في أعقاب أعمال شغب عنيفة هذا الأسبوع، في كازاخستان التي يناهز عدد سكانها 19 مليون نسمة.

وهذه الأرقام التي لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، أعلى بكثير من حصيلة سابقة أعلنها مسؤولون قائلين إن 26 ”مجرما مسلحا“ قتلوا بينما قضى 16 شرطيا.

وقال توكاييف، في خطاب متلفز شديد اللهجة يوم الجمعة، إن ”إرهابيين“ محليين وأجانب ينشرون الفوضى في البلاد، مضيفا ”أعطيت الأمر لسلطات إنفاذ القانون بإطلاق النار بهدف القتل دون إنذار“.

كما أعرب توكاييف عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن أرسل تحالف عسكري تقوده موسكو قوات إلى كازاخستان للمساعدة في احتواء العنف.

وتواجه كازاخستان التي لطالما اعتُبرت أكثر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة استقرارا في آسيا الوسطى، أكبر أزمة منذ عقود بعد تصاعد الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود وتحولها إلى اضطرابات واسعة النطاق.

واقتحم متظاهرون مباني حكومية وخاضوا مواجهات مع الشرطة والجيش لا سيما في ألماتي، أكبر مدن البلاد ومركزها الاقتصادي.

وتثير الاضطرابات مخاوف من زعزعة استقرار كازاخستان، وهي مصدر رئيسي للطاقة ومنتج لليورانيوم.