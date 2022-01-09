قادة "إيكواس" يتفقون على عقوبات "قاسية جدًا" ضد مالي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

وافق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على فرض عقوبات ”قاسية جدًا“ على مالي، وفق قول مندوب، اليوم الأحد، بعدما أرجأ المجلس العسكري الحاكم العودة إلى الحكم المدني.

وقال المسؤول الرفيع، الذي تحدث شرط عدم كشف اسمه، إن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ”إيكواس“ اتفقوا على إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذت بعد انقلاب آب/أغسطس 2020، والتي تضمنت إغلاق الحدود مع مالي.

وكان قادة ”إيكواس“ عقدوا اجتماعًا مجددًا، اليوم الأحد، في العاصمة الغانية أكرا، لمناقشة الوضع في مالي، مع توجه نحو إظهار الحزم رغم اقتراح في اللحظة الأخيرة من المجلس العسكري الحاكم لتجنب عقوبات إضافية.

وفي آب/أغسطس 2020، أطاح عسكريون بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا وسط احتجاجات ضد حكمه غير الشعبي.

وهذا الانقلاب دفع ”إيكواس“ إلى تعليق عضوية مالي في كل هيئات القرار فيها، وهو تدبير لا يزال ساريًا.

كما أغلقت أيضًا كل الحدود البرية والجوية معها، وفرضت حظرًا على المبادلات المالية والتجارية معها، مع استثناء المنتجات الأساسية.

لكن وقع هذا الحظر كان شديدًا على البلد الفقير، خاصة في خضمّ فترة تفشي الوباء. وفي ضوء ذلك، رُفعت هذه العقوبات بعد شهر ونصف شهر.

ومع التهديد بفرض عقوبات، تعهد غويتا لاحقًا بإعادة البلاد إلى الحكم المدني، في شباط/فبراير 2022، بعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

لكنه نفذ انقلابًا ثانيًا، في أيار/مايو 2021، وأطاح بحكومة مدنية مؤقتة، ما أدى إلى إعاقة الجدول الزمني للإصلاح، وأثار إدانات دبلوماسية واسعة.

وأصرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على أن تنظم مالي انتخابات، في شباط/فبراير، لكن الحكومة قالت إنها لن تحدد موعدًا لها إلا بعد عقد مؤتمر على مستوى البلاد، مشيرة إلى أن التصويت السلمي أهم من سرعة التنظيم.

وفي 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد انتهاء مؤتمر الإصلاح في مالي، اقترحت الحكومة فترة انتقالية تراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات، تبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2022.

لكن وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، غودلاك جوناثان، طلب من النظام مراجعة تلك الخطة في زيارة أخيرة، كما قال وزير خارجية مالي.

وسبق أن فرضت إيكواس تجميدًا للأصول المالية، وحظر سفر على 150 شخصية مالية تعوق في رأيها الانتخابات.